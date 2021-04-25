​Зидан: «Не думаю, что шансы на чемпионство потеряны»

В субботу вечером «Реал» огорчил своих фанатов домашней ничьей с «Бетисом» со счётом 0:0. После игры наставник мадридской команды Зинедин Зидан ответил на вопрос, потеряли ли «сливочные» шансы на чемпионство после этой осечки.

«Я не думаю, что шансы на чемпионство потеряны. Сегодня мы потеряли два очка, но шансы на чемпионство остаются.

Нужно продолжать путь. Сегодня мы старались, но нам не всё удавалось в нападении, не всё удавалось с мячом. Но я не думаю, что чемпионская гонка определена», - приводит слова Зидана Goal.com.

Ближайший матч «Реал» проведёт двадцать седьмого апреля против «Челси» в Лиге чемпионов.