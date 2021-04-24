Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Бетис» поставил под сомнение чемпионские амбиции «Реала»

24 Апреля 2021, 23:51,

«Бетис» в очередной раз подтвердил, что является неудобным соперником для «Реала». Севильцы на выезде выстояли под атаками противника и сами могли открывать счет. После не особо событийного первого тайма вторая половина была острее. Эдер Милитао с фланга пробил в перекладину. В ответ Борха Иглесиас оказался один на один с Тибо Куртуа, а тот справился с ударом.  В концовке Каземиро расстреливал ворота в упор, и Клаудио Браво выручил.

0:0, и шансы «Реала» на золото резко ухудшились. «Королевский» клуб второй, но по потерянным очкам проигрывает «Атлетико» 5 баллов, а «Барселоне» - 3 пункта.

Протокол игры  
Реал Мадрид 0:0 Бетис
Куртуа Тибо Карвахаль Даниэль   68' (Марсело Виера (   68') Варан Рафаэль Милитао Эдер Начо Игнасио Модрич Лука   77' (Азар Эден (   77') Каземиро Карлос Иско Аларкон   35'   68' (Одриосола Альваро (   68') Родриго   59' (Винисиус Жуниор (   59') Бензема Карим Асенсио Марко   77' (Бланко Антонио (   77')
Запасные: Альтубе Диего Диас Мариано Лунин Андрей Аррибас Серхио
Браво Клаудио Эмерсон Жуниор Манди Аисса Виктор Руис Миранда Хуан Гидо Родригес Гуардадо Андрес   88' (Карвалью Вилльям (   88') Лаинес Диего   80' (Хуанми Мигель (   80') Каналес Серхио Хоакин Санчес   59' (Руибаль Айтор (   59') Иглесиас Борха   80' (Морон Лоренцо (   80')
Запасные: Роблес Жоэль Фекир Яссин Акуоку Поль Сидней Монтойя Мартин Родри Родриго Морено Алекс Бартра Марк
24 апреля. Стадион "Альфредо ди Стефано" (Мадрид).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Бетис
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Комментарии (10)
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0
Misha_diablo_football
25 Апреля 2021, 02:35

Такой Реал грех не обигрывать, Тухель вполне может пройти в финал второй год подряд...

1
Bartimeus
25 Апреля 2021, 01:02

Вот это нежданчик. Не зря писали, что Реал предельно собран с топами, это подтверждается и ЛЧ, а с середняками теряет очки.
Ну и Бетис одна из самых неудобных команд сейчас, в качестве добавили и во втором круге почти не проигрывают. Приличная там компания из бывших игроков Барсы.

1
CELTIC FROST
25 Апреля 2021, 00:42

Я так понимаю, Ювентус теперь за то, что "посмел" один больше чем клуб 3:0 обыграть, для одного "больше чем болельщика" оказался в ряду отверженных наряду с "тупой" Баварией и т.д. Ай, прально, ату их - всех, кто посмел обидеть компанию обидчивого бородатого божка)) (кстати, на и на кичливого портка как-то мне в целом пофиг.)

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0
redwhite1959
25 Апреля 2021, 00:06

Беда испанских грандов в том. что в атаке одни сильно зависят от Месси, а другие от Бензема. Если у этих двоих не пошла игра или их попросту наглухо прикрыли защитники, атакующий потенциал у "Барсы" и "Реала" резко падает. Вот и сегодня - Бензема защитники "Бетиса" ПОЛНОСТЬЮ "выключили" из игры и больше у хозяев никого не нашлось, чтобы завершить атаку. Уверен - Тухель перед вторничной игрой тоже на это обратил внимание. Винисиус - помимо того, что в 99% случаев принимает неверные решения на поле - не умеет бить с левой, а потому всё время подправляет себе мяч под правую и потому порет выгодные моменты((

0
CELTIC FROST
25 Апреля 2021, 00:04

Да уж. Можно дважды за сезон обыграть Барсу и набрать 4 очка с Атлетико, но при этом финишировать позади. Реал удивляет.

1
sam_elt1
25 Апреля 2021, 00:19

победа с помощью судей не в счет!

0
CELTIC FROST
25 Апреля 2021, 00:37

Тебе виднее, но в таблице в любом случае было + 3. а в первом круге тоже судьи сливкам помогли?)

3
Сдетствазахетафе
24 Апреля 2021, 23:59

Малайцы, слиуки-смагли усе таки адабраць два ачки у Бетиса

0
Alex1972
25 Апреля 2021, 00:30

Жэстачайшую прауду кажаш....

0
Куляба
24 Апреля 2021, 23:58

иллюстрация того что такое чемпионат.... можно сколько хош класико выиграть, но если ты теряешь очки в других играх то ............
Реал набрал с Барсой 3 очка, а теперь 4 очка потерял

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