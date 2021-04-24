«Бетис» поставил под сомнение чемпионские амбиции «Реала»

«Бетис» в очередной раз подтвердил, что является неудобным соперником для «Реала». Севильцы на выезде выстояли под атаками противника и сами могли открывать счет. После не особо событийного первого тайма вторая половина была острее. Эдер Милитао с фланга пробил в перекладину. В ответ Борха Иглесиас оказался один на один с Тибо Куртуа, а тот справился с ударом. В концовке Каземиро расстреливал ворота в упор, и Клаудио Браво выручил.

0:0, и шансы «Реала» на золото резко ухудшились. «Королевский» клуб второй, но по потерянным очкам проигрывает «Атлетико» 5 баллов, а «Барселоне» - 3 пункта.