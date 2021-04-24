«Бетис» поставил под сомнение чемпионские амбиции «Реала»

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24 Апреля 2021, 23:51,
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«Бетис» в очередной раз подтвердил, что является неудобным соперником для «Реала». Севильцы на выезде выстояли под атаками противника и сами могли открывать счет. После не особо событийного первого тайма вторая половина была острее. Эдер Милитао с фланга пробил в перекладину. В ответ Борха Иглесиас оказался один на один с Тибо Куртуа, а тот справился с ударом. В концовке Каземиро расстреливал ворота в упор, и Клаудио Браво выручил.
0:0, и шансы «Реала» на золото резко ухудшились. «Королевский» клуб второй, но по потерянным очкам проигрывает «Атлетико» 5 баллов, а «Барселоне» - 3 пункта.
Протокол игры
|Реал Мадрид
|0:0
|Бетис
Куртуа Тибо • Карвахаль Даниэль 68' ( Марсело Виера ( 68') • Варан Рафаэль • Милитао Эдер • Начо Игнасио • Модрич Лука 77' ( Азар Эден ( 77') • Каземиро Карлос • Иско Аларкон 35' 68' ( Одриосола Альваро ( 68') • Родриго 59' ( Винисиус Жуниор ( 59') • Бензема Карим • Асенсио Марко 77' ( Бланко Антонио ( 77')
Запасные: Альтубе Диего • Диас Мариано • Лунин Андрей • Аррибас Серхио
Браво Клаудио • Эмерсон Жуниор • Манди Аисса • Виктор Руис • Миранда Хуан • Гидо Родригес • Гуардадо Андрес 88' ( Карвалью Вилльям ( 88') • Лаинес Диего 80' ( Хуанми Мигель ( 80') • Каналес Серхио • Хоакин Санчес 59' ( Руибаль Айтор ( 59') • Иглесиас Борха 80' ( Морон Лоренцо ( 80')
Запасные: Роблес Жоэль • Фекир Яссин • Акуоку Поль • Сидней • Монтойя Мартин • Родри Родриго • Морено Алекс • Бартра Марк
24 апреля. Стадион "Альфредо ди Стефано" (Мадрид).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Бетис
Такой Реал грех не обигрывать, Тухель вполне может пройти в финал второй год подряд...
Вот это нежданчик. Не зря писали, что Реал предельно собран с топами, это подтверждается и ЛЧ, а с середняками теряет очки.
Ну и Бетис одна из самых неудобных команд сейчас, в качестве добавили и во втором круге почти не проигрывают. Приличная там компания из бывших игроков Барсы.
Я так понимаю, Ювентус теперь за то, что "посмел" один больше чем клуб 3:0 обыграть, для одного "больше чем болельщика" оказался в ряду отверженных наряду с "тупой" Баварией и т.д. Ай, прально, ату их - всех, кто посмел обидеть компанию обидчивого бородатого божка)) (кстати, на и на кичливого портка как-то мне в целом пофиг.)
Беда испанских грандов в том. что в атаке одни сильно зависят от Месси, а другие от Бензема. Если у этих двоих не пошла игра или их попросту наглухо прикрыли защитники, атакующий потенциал у "Барсы" и "Реала" резко падает. Вот и сегодня - Бензема защитники "Бетиса" ПОЛНОСТЬЮ "выключили" из игры и больше у хозяев никого не нашлось, чтобы завершить атаку. Уверен - Тухель перед вторничной игрой тоже на это обратил внимание. Винисиус - помимо того, что в 99% случаев принимает неверные решения на поле - не умеет бить с левой, а потому всё время подправляет себе мяч под правую и потому порет выгодные моменты((
Да уж. Можно дважды за сезон обыграть Барсу и набрать 4 очка с Атлетико, но при этом финишировать позади. Реал удивляет.
победа с помощью судей не в счет!
Тебе виднее, но в таблице в любом случае было + 3. а в первом круге тоже судьи сливкам помогли?)
Малайцы, слиуки-смагли усе таки адабраць два ачки у Бетиса
Жэстачайшую прауду кажаш....
иллюстрация того что такое чемпионат.... можно сколько хош класико выиграть, но если ты теряешь очки в других играх то ............
Реал набрал с Барсой 3 очка, а теперь 4 очка потерял