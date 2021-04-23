Зидан: «Кроос не сыграет с «Бетисом», Азар в заявке»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что полузащитник Тони Кроос не сыграет с «Бетисом».

«Кроос не будет играть завтра. Модрич в заявке и сможет выйти на поле.

Азар? Он должен быть с нами, у него есть шансы сыграть», - приводит слова французского специалиста Marca.

Матч между «Реалом» и «Бетисом» состоится завтра, 24 апреля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Мадридский «Реал» после тридцати двух туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставание от лидирующего «Атлетико» составляет всего лишь три зачётных балла.