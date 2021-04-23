Начо: «Не могу представить себя в футболке другого клуба»

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес заявил, что не может представить себя в футболке другого клуба.

«Реал» дал мне всё. Для меня этот клуб является семьёй, я не могу представить себя в другом месте. «Реал» научил меня всему – манерам, ценностям, умению побеждать и проигрывать. Это не просто футбольный клуб. Я действительно благодарен всем за возможность быть частью этой замечательной команды. Надеюсь, что останусь здесь ещё на долгие годы», - цитирует Начо пресс-служба «Реала».

31-летний испанец сыграл двадцать пять матчей за «сливочных» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одной голевой передачей.