Зидан: «Рамос скоро будет в строю»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о восстановлении капитана «сливочных» Серхио Рамоса.

«Думаю, что сейчас у Рамоса хорошее настроение. У него были некоторые трудности, но всё позади. Серхио приступил к индивидуальным тренировкам на поле. Думаю, что скоро он будет в строю. Мы все хотим, чтобы он восстановился и помог нам», - цитирует Зидана пресс-служба «Реала».

35-летний Рамос сыграл двадцать матчей за мадридский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал одну голевую передач. Напомним, что контракт испанского футболиста с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2021 года, стороны уже продолжительное время не могут договориться о продлении соглашения.