​«Бетису» покорилось историческое достижение в матчах с «Реалом»

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25 Апреля 2021, 10:06,
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В субботу вечером «Реал» и «Бетис» не выявили сильнейшего в календарном матче испанского чемпионата. Эксперты футбольной статистики из Opta сообщают о том, что «Бетису» покорилось историческое достижение. Ранее ни одной команде не удавалось сохранить свои ворота на замке в четырёх гостевых играх против «Реала» в Ла Лиге подряд.
Два последних матча между «Реалом» и «Бетисом» в Мадриде завершились с одинаковым счётом 0:0. До этого «бело-зелёные» дважды обыгрывали «сливочных» на выезде – с результатами 2:0 и 1:0.
На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, а «Бетис» - шестое.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Бетис