Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​«Бетису» покорилось историческое достижение в матчах с «Реалом»

25 Апреля 2021, 10:06,

В субботу вечером «Реал» и «Бетис» не выявили сильнейшего в календарном матче испанского чемпионата. Эксперты футбольной статистики из Opta сообщают о том, что «Бетису» покорилось историческое достижение. Ранее ни одной команде не удавалось сохранить свои ворота на замке в четырёх гостевых играх против «Реала» в Ла Лиге подряд.

Два последних матча между «Реалом» и «Бетисом» в Мадриде завершились с одинаковым счётом 0:0. До этого «бело-зелёные» дважды обыгрывали «сливочных» на выезде – с результатами 2:0 и 1:0.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, а «Бетис» - шестое.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Бетис
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