В «Атлетико» выявили два новых случая коронавируса

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08 Февраля 2021, 21:02,
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В «Атлетико» Диего Симеоне новые заболевшие коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт мадридцев.
На этот раз болезнь обнаружена у полузащитников Эктора Эрреры и Тома Лемара. Футболисты уже отправились на карантин и соблюдают все предписанные меры безопасности. Ранее вирусом также заразились Янник Карраско и Марио Эрмосо.
Напомним, что сегодня в 23:00 «Атлетико» сыграет с «Сельтой» в рамках 22-го тура испанской Примеры, а 23 февраля клуб отправится в Варшаву на матч 1/8 Лиги чемпионов против «Челси».
В чемпионате Испании «Атлетико» на данный момент набрал 50 очков и расположился на первой строчке.
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Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
|Теги: Атлетико Мадрид, Сельта, Диего Симеоне, Тома Лемар, Эктор Эррера