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В «Атлетико» выявили два новых случая коронавируса

08 Февраля 2021, 21:02,

В «Атлетико» Диего Симеоне новые заболевшие коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт мадридцев.

На этот раз болезнь обнаружена у полузащитников Эктора Эрреры и Тома Лемара. Футболисты уже отправились на карантин и соблюдают все предписанные меры безопасности. Ранее  вирусом также заразились Янник Карраско и Марио Эрмосо.

Напомним, что сегодня в 23:00 «Атлетико» сыграет с «Сельтой» в рамках 22-го тура испанской Примеры, а 23 февраля клуб отправится в Варшаву на матч 1/8 Лиги чемпионов против «Челси».

В чемпионате Испании «Атлетико» на данный момент набрал 50 очков и расположился на первой строчке.
Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
Теги: Атлетико Мадрид, Сельта, Диего Симеоне, Тома Лемар, Эктор Эррера
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