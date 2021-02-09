«Сельта» в концовке вырвала ничью в матче с «Атлетико»

«Сельте» всё же удалось стать автором сенсации в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Атлетико». Команда из Виго быстро открыла счет после удара головой в падении в исполнении Санти Мины, однако соперник исправил ситуацию на стыке таймов. Это Луис Суарес оформил дубль, здорово играя у ворот после прострелов от партнеров. Казалось, победная серия «матрасников» будет продолжена, но Факундо Феррейре на 89-й минуте удалось сравнять счет - 2:2.

Примечательно, что команды воплотили в голы все попадания в створ. Отрыв «Атлетико» от второго места составляет 8 очков.