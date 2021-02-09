Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Сельта» в концовке вырвала ничью в матче с «Атлетико»

09 Февраля 2021, 00:54,

«Сельте» всё же  удалось стать автором сенсации в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Атлетико». Команда из Виго быстро открыла счет после удара головой в падении в исполнении Санти Мины, однако соперник исправил ситуацию на стыке таймов. Это Луис Суарес оформил дубль, здорово играя у ворот после прострелов от партнеров. Казалось, победная серия «матрасников» будет продолжена, но Факундо Феррейре на 89-й минуте удалось сравнять счет - 2:2.

Примечательно, что команды воплотили в голы все попадания в створ. Отрыв «Атлетико» от второго места составляет 8 очков.

Протокол игры  
Атлетико М 2:2 Сельта
    13' Мина Сантьяго (0:1)
(1:1) Суарес Луис 45'    
(2:1) Суарес Луис 50'    
    89' Феррейра Факундо (2:2)
Облак Ян Савич Стефан Хименес Хосе   67' Фелипе Аугусто IV   23'   46' (Торрейра Лукас (   46') Льоренте Маркос Коке Хорхе Кондогбия Жоффрей Ньигес Сауль Лоди Ренан Корреа Анхель Суарес Луис
Запасные: Карраско Янник Грбич Иво Врсалько Шиме Оскар Кастро Камелло Серхио Сориано Марио Витоло Виктор
Рубен Бланко Мальо Уго Араухо Нестор Мурильо Джейсон Аарон Мартин Тапия Ренато   5' Браис Мендес Денис Суарес   79' Нолито Агудо   69' (Солари Аугусто (   69') Аспас Яго Мина Сантьяго   76' (Феррейра Факундо (   76')
Запасные: Фонтан Хосе Jordan Holsgrove Айду Джозеф Васкес Кевин Вильяр Иван Баэса Мигель Мор Эмре Пейнадо Франсиско
08 февраля. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Луис Суарес, Сельта
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
09 Февраля 2021, 01:04

Отличный матч , понравился футбол , конечно же Сельта наказала атлетов , конечно можно списать на отсутствие игроков в Атлетико , но !!! это болезнь атлетико , играть по счету , и этот запас лишь в один мяч не дает уверенности , но играли умно и красиво . Может Симеоне зевнул с заменой и перестроить не смог . эта не ничья , это очки Барсе и РЕалу )) рад за Суареса , очень он органично вписался , удачи ему !!!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола