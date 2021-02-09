«Сельта» в концовке вырвала ничью в матче с «Атлетико»

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09 Февраля 2021, 00:54,
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«Сельте» всё же удалось стать автором сенсации в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Атлетико». Команда из Виго быстро открыла счет после удара головой в падении в исполнении Санти Мины, однако соперник исправил ситуацию на стыке таймов. Это Луис Суарес оформил дубль, здорово играя у ворот после прострелов от партнеров. Казалось, победная серия «матрасников» будет продолжена, но Факундо Феррейре на 89-й минуте удалось сравнять счет - 2:2.
Примечательно, что команды воплотили в голы все попадания в створ. Отрыв «Атлетико» от второго места составляет 8 очков.
Протокол игры
|Атлетико М
|2:2
|Сельта
|13' Мина Сантьяго (0:1)
|(1:1) Суарес Луис 45'
|(2:1) Суарес Луис 50'
|89' Феррейра Факундо (2:2)
Облак Ян • Савич Стефан • Хименес Хосе • 67'Фелипе Аугусто IV 23' 46' ( Торрейра Лукас ( 46') • Льоренте Маркос • Коке Хорхе • Кондогбия Жоффрей • Ньигес Сауль • Лоди Ренан • Корреа Анхель • Суарес Луис
Запасные: Карраско Янник • Грбич Иво • Врсалько Шиме • Оскар Кастро • Камелло Серхио • Сориано Марио • Витоло Виктор
Рубен Бланко • Мальо Уго • Араухо Нестор • Мурильо Джейсон • Аарон Мартин • Тапия Ренато • 5'Браис Мендес • Денис Суарес • 79'Нолито Агудо 69' ( Солари Аугусто ( 69') • Аспас Яго • Мина Сантьяго 76' ( Феррейра Факундо ( 76')
Запасные: Фонтан Хосе • Jordan Holsgrove • Айду Джозеф • Васкес Кевин • Вильяр Иван • Баэса Мигель • Мор Эмре • Пейнадо Франсиско
08 февраля. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Атлетико Мадрид, Луис Суарес, Сельта
Отличный матч , понравился футбол , конечно же Сельта наказала атлетов , конечно можно списать на отсутствие игроков в Атлетико , но !!! это болезнь атлетико , играть по счету , и этот запас лишь в один мяч не дает уверенности , но играли умно и красиво . Может Симеоне зевнул с заменой и перестроить не смог . эта не ничья , это очки Барсе и РЕалу )) рад за Суареса , очень он органично вписался , удачи ему !!!