Симеоне: «Ничья - справедливый итог матча с «Сельтой»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча 22-го тура чемпионата Испании против «Сельты». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Мы тяжеловато начали матч, гости очень хорошо играли в первом тайме. После перерыва я изменил тактику, и команда начала показывать другую игру. Впрочем, стоит признать, что ничья - справедливый итог поединка. «Атлетико» не заслужил гол в первом тайме, а «Сельта» не должна была забивать в концовке», - цитирует аргентинского тренера Marca.

«Матрасники» набрали 51 очко и уверенно лидируют в Примере, опережая ближайшего преследователя на восемь баллов.