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Симеоне: «Ничья - справедливый итог матча с «Сельтой»

09 Февраля 2021, 10:46,

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча 22-го тура чемпионата Испании против «Сельты». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Мы тяжеловато начали матч, гости очень хорошо играли в первом тайме. После перерыва я изменил тактику, и команда начала показывать другую игру. Впрочем, стоит признать, что ничья - справедливый итог поединка. «Атлетико» не заслужил гол в первом тайме, а «Сельта» не должна была забивать в концовке», - цитирует аргентинского тренера Marca.

«Матрасники» набрали 51 очко и уверенно лидируют в Примере, опережая ближайшего преследователя на восемь баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Сельта, Диего Симеоне
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