Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Защитник «Атлетико» Фелипе считает, что нельзя недооценивать их конкурентов за чемпионство

02 Февраля 2021, 20:31,


Защитник мадридского «Атлетико» Фелипе рассказал о своём отношении к командам, преследующим «матрасников» в турнирной таблице Ла Лиги. 

«Реал» и «Барселона» - команды с отличными игроками, их нельзя недооценивать. Но мы будем думать о своём клубе», - заявил бразилец, сообщает Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Фелипе провёл за клуб 22 игры во всех турнирах и не отметился результативными действиями. «Атлетико» находится на первом месте в испанском чемпионате, набрав 50 очков после 19 игр. Ближайшие преследователи - «Реал» и «Барселона» - отстают на 10 очков (при этом «матрасники» имеют одну игру в запасе). 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Атлетико Мадрид, Ла Лига, Фелипе
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