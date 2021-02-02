Защитник «Атлетико» Фелипе считает, что нельзя недооценивать их конкурентов за чемпионство

Защитник мадридского «Атлетико» Фелипе рассказал о своём отношении к командам, преследующим «матрасников» в турнирной таблице Ла Лиги.

«Реал» и «Барселона» - команды с отличными игроками, их нельзя недооценивать. Но мы будем думать о своём клубе», - заявил бразилец, сообщает Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Фелипе провёл за клуб 22 игры во всех турнирах и не отметился результативными действиями. «Атлетико» находится на первом месте в испанском чемпионате, набрав 50 очков после 19 игр. Ближайшие преследователи - «Реал» и «Барселона» - отстают на 10 очков (при этом «матрасники» имеют одну игру в запасе).