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Суарес установил рекорд, побив достижение Роналду

09 Февраля 2021, 08:19,

В рамках 22-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» на своем поле принимал «Сельту». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. Оба гола в составе «матрасников» забил уругваец Луис Суарес.

Согласно данным Opta Jose, 34-летний нападающий отличился 16 забитыми мячами в своих 17 первых матчах за мадридский коллектив. Он стал первым футболистом в XXI веке, которому покорилось такое достижение.

Предыдущее достижение принадлежало португальскому нападающему Криштиану Роналду - 15 голов в 17 встречах за «Реал» в сезоне-2009/10.

Суарес перебрался в «Атлетико» из «Барселоны» на правах свободного агента.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Луис Суарес
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