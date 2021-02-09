Суарес установил рекорд, побив достижение Роналду

В рамках 22-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» на своем поле принимал «Сельту». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. Оба гола в составе «матрасников» забил уругваец Луис Суарес.

Согласно данным Opta Jose, 34-летний нападающий отличился 16 забитыми мячами в своих 17 первых матчах за мадридский коллектив. Он стал первым футболистом в XXI веке, которому покорилось такое достижение.

Предыдущее достижение принадлежало португальскому нападающему Криштиану Роналду - 15 голов в 17 встречах за «Реал» в сезоне-2009/10.

Суарес перебрался в «Атлетико» из «Барселоны» на правах свободного агента.