Дубль Варана позволил «Реалу» избежать сенсационной потери очков

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06 Февраля 2021, 20:08,
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«Реал» был близок к тому, чтобы оступиться в споре с главным аутсайдером Ла Лиги. «Уэска» мощно начала оба тайма, и если в первом опасные моменты стали разведкой боем, то сразу после перекладины были две перекладины ворот мадридцев и голевой удар Хави Галана с линии штрафной. «Реал» быстро отыгрался - Карим Бензема со штрафного попал в каркас ворот, а Рафаэль Варан добавил мяч в сетку. В оставшееся время голкиперы творили в рамке чудеса, не позволяя результату измениться, но «Реал» все же вырвал победу - на 84-й минуте Каземиро пробил во вратаря, а вездесущий Варан оформил важнейший дубль - 2:1.
«Реал» вышел на чистое второе место с отрывом от «Барселоны» в три очка.
Протокол игры
|Уэска
|1:2
|Реал Мадрид
|(1:0) Галан Хави 48'
|55' Варан Рафаэль (1:1)
|84' Варан Рафаэль (1:2)
Фернандес Альваро III • Пулидо Хорхе • Сиовас Димитрис • Сильва Гастон 54' 86' ( Карлос Хуан Реал ( 86') • Маффео Пабло • 45'Рико Микель 86' ( Феррейро Давид ( 86') • Думбия Идрисса 73' ( Онтиверос Хавьер ( 73') • Сеоане Хайме • Галан Хави • Окадзаки Синджи 62' ( Эскрих Даниэль ( 62') • Мир Рафа
Запасные: Андрес Фернандес • Вавро Денис • Гарсия Борха I • Инсуа Пабло • Гомес Серхио • Лопес Педро
Куртуа Тибо • Одриосола Альваро 68' ( Марсело Виера ( 68') • Варан Рафаэль • Начо Игнасио • Менди Ферлан 78' ( Парк Марвин ( 78') • Кроос Тони • 32'Каземиро Карлос • Модрич Лука • Асенсио Марко • Бензема Карим • Винисиус Жуниор 79' ( Диас Мариано ( 79')
Запасные: Альтубе Диего • Лунин Андрей • Чуст Виктор
06 февраля. Стадион "Эль-Алькорас".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Рафаэль Варан, Уэска
Вымучили всетаки. Думал опять Реал проиграет (1-0 ) ,либо скатают в унылую ничейку (1-1).
Ну все, Зидан завтра на весь мир заявит, мол варан лЮчий за всю вселенную защитник. Ну а бензема как всегда, показал высший пилотаж супербревна, с пару метров прямиком в воротчика)))
Победа никчемная, так как играть на равных с самой последней командой турнирной таблицы - это просто позор!
согласен , победа ни о чем ... только радости что 3 очка , от игры ижога , как на европе будут играть просто не представляю , можно конечно допустить что вышли против аутсайдера спустя рукава , сыграть в пол ноги , но какие могут быть пол ноги с таким отставванием от атлетов ??? а по чеснаку так задрала эта модель Реала ... это не Реал , и тем более чемпион .