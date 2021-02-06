Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Дубль Варана позволил «Реалу» избежать сенсационной потери очков

06 Февраля 2021, 20:08,

«Реал» был близок к тому, чтобы оступиться в споре с главным аутсайдером Ла Лиги. «Уэска» мощно начала оба тайма, и если в первом опасные моменты стали разведкой боем, то сразу после перекладины были две перекладины ворот мадридцев и голевой удар Хави Галана с линии штрафной. «Реал» быстро отыгрался - Карим Бензема со штрафного попал в каркас ворот, а Рафаэль Варан добавил мяч в сетку. В оставшееся время голкиперы творили в рамке чудеса, не позволяя результату измениться, но «Реал» все же вырвал победу - на 84-й минуте Каземиро пробил во вратаря, а вездесущий Варан оформил важнейший дубль - 2:1.

«Реал» вышел на чистое второе место с отрывом от «Барселоны» в три очка.

Протокол игры  
Уэска 1:2 Реал Мадрид
(1:0) Галан Хави 48'    
    55' Варан Рафаэль (1:1)
    84' Варан Рафаэль (1:2)
Фернандес Альваро III Пулидо Хорхе Сиовас Димитрис Сильва Гастон   54'   86' (Карлос Хуан Реал (   86') Маффео Пабло   45' Рико Микель   86' (Феррейро Давид (   86') Думбия Идрисса   73' (Онтиверос Хавьер (   73') Сеоане Хайме Галан Хави Окадзаки Синджи   62' (Эскрих Даниэль (   62') Мир Рафа
Запасные: Андрес Фернандес Вавро Денис Гарсия Борха I Инсуа Пабло Гомес Серхио Лопес Педро
Куртуа Тибо Одриосола Альваро   68' (Марсело Виера (   68') Варан Рафаэль Начо Игнасио Менди Ферлан   78' (Парк Марвин (   78') Кроос Тони   32' Каземиро Карлос Модрич Лука Асенсио Марко Бензема Карим Винисиус Жуниор   79' (Диас Мариано (   79')
Запасные: Альтубе Диего Лунин Андрей Чуст Виктор
06 февраля. Стадион "Эль-Алькорас".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Рафаэль Варан, Уэска
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Комментарии (2)
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1
Артур Измаилов
06 Февраля 2021, 20:11

Вымучили всетаки. Думал опять Реал проиграет (1-0 ) ,либо скатают в унылую ничейку (1-1).
Ну все, Зидан завтра на весь мир заявит, мол варан лЮчий за всю вселенную защитник. Ну а бензема как всегда, показал высший пилотаж супербревна, с пару метров прямиком в воротчика)))
Победа никчемная, так как играть на равных с самой последней командой турнирной таблицы - это просто позор!

1
ARTUR
06 Февраля 2021, 20:17

согласен , победа ни о чем ... только радости что 3 очка , от игры ижога , как на европе будут играть просто не представляю , можно конечно допустить что вышли против аутсайдера спустя рукава , сыграть в пол ноги , но какие могут быть пол ноги с таким отставванием от атлетов ??? а по чеснаку так задрала эта модель Реала ... это не Реал , и тем более чемпион .

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