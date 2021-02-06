Дубль Варана позволил «Реалу» избежать сенсационной потери очков

«Реал» был близок к тому, чтобы оступиться в споре с главным аутсайдером Ла Лиги. «Уэска» мощно начала оба тайма, и если в первом опасные моменты стали разведкой боем, то сразу после перекладины были две перекладины ворот мадридцев и голевой удар Хави Галана с линии штрафной. «Реал» быстро отыгрался - Карим Бензема со штрафного попал в каркас ворот, а Рафаэль Варан добавил мяч в сетку. В оставшееся время голкиперы творили в рамке чудеса, не позволяя результату измениться, но «Реал» все же вырвал победу - на 84-й минуте Каземиро пробил во вратаря, а вездесущий Варан оформил важнейший дубль - 2:1.

«Реал» вышел на чистое второе место с отрывом от «Барселоны» в три очка.