Пике уверен, что арбитры подсуживают «Реалу»

Защитник «Барселоны» Херард Пике считает, что у мадридского «Реала» есть серьёзное конкурентное преимущество в испанском футболе.

- Однажды бывший арбитр сказал, что 85% судей поддерживают мадридский «Реал», - заявил Пике Post United. - Как же они не будут свистеть в пользу «Реала»? Даже бессознательно, как они смогут не дать преимущество одной команде над другой? Я уважаю профессионализм арбитров и знаю, что они стараются работать как можно лучше, но порой у меня появляются сомнения…

Девять месяцев назад бывший рефери Эдуардо Иттуральде Гонсалес заявил, что девять из десяти арбитров болеют за «Реал».