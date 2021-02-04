Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Пике уверен, что арбитры подсуживают «Реалу»

04 Февраля 2021, 23:47,

Global Look Press

Защитник «Барселоны» Херард Пике считает, что у мадридского «Реала» есть серьёзное конкурентное преимущество в испанском футболе.

- Однажды бывший арбитр сказал, что 85% судей поддерживают мадридский «Реал», - заявил Пике Post United. - Как же они не будут свистеть в пользу «Реала»? Даже бессознательно, как они смогут не дать преимущество одной команде над другой? Я уважаю профессионализм арбитров и знаю, что они стараются работать как можно лучше, но порой у меня появляются сомнения…

Девять месяцев назад бывший рефери Эдуардо Иттуральде Гонсалес заявил, что девять из десяти арбитров болеют за «Реал».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Херард Пике
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола