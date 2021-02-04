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Бербатов: «Не удивлюсь, если Азар уйдёт из «Реала» летом»

04 Февраля 2021, 20:27,

Depositphotos

Экс-форвард «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов призвал руководство «Реала» принять решение о продаже полузащитника Эдена Азара. Талантливый бельгиец из-за проблем со здоровьем пропустил 350 дней за полтора года в Мадриде.

- У него множество травм после прибытия в Испанию, и это мешает показывать фееричный футбол времен «Челси». Ситуацию можно было трактовать по-иному, если бы повреждения были случайностью, но он травмируется опять, опять и опять. Сможет ли он набрать былую форму и показать, что «Реал» правильно потратил уйму денег на него? Сегодня ответ «нет». Азар ничего не показал в «Реале», поэтому не удивлюсь, если он уйдет летом, - заявил Бербатов Betfair.

В этом сезоне 30-летний бельгиец забил три гола в 13 матчах
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар, Димитар Бербатов
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