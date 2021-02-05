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​Зидан потребовал от журналистов уважения

05 Февраля 2021, 19:44,

Global Look Press

Пресс-конференция Зинедина Зидана перед игрой с «Уэской» получилась достаточно горячей из-за вопросов по поводу будущего тренера «Реала».

«Мы полны решимости вернуться к тому, что делали совсем недавно. Вся команда обязана бороться до конца сезона.

Вы [СМИ] делаете свою работу. В один день вы отправляете меня в отставку, на следующий я возвращаюсь… Если мы играем вничью или проигрываем, я сразу ухожу. Вот что вы делаете.

Я злюсь, потому что мы стараемся делать свою работу. Мы боремся за свою работу, а вы – за свою. Но вы должны немного уважать нашу работу», - сказал Зидан журналистам.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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