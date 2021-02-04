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49%: Трансфер Азара - самый провальный в истории «Реала»

04 Февраля 2021, 23:06,

Global Look Press

Полузащитник Эден Азар, получивший очередную травму на тренировке мадридского «Реала», пропустит до шести недель. Помимо этого бельгиец получил ещё одну неприятную для себя весть - 49% респондентов опроса Marca назвали его переход самым провальным трансфером в истории «королевского» клуба.

Отметим, что полтора года назад «Реал» заплатил более ста миллионов евро за полузащитника, который 2/3 времени пребывания в Мадриде залечивает всё новые и новые травмы.

Кака расположился на втором месте (17%), по 13% у Джонатана Вудгейта и Гаррета Бэйла, 6% у Роберта Просинечки и 1% у Арьена Роббена.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
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