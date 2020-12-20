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Президент «Реала» Перес предложил свой вариант формата европейской суперлиги

20 Декабря 2020, 18:45,

Depositphotos

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что его клуб готов снова принять активное участие в реформировании футбола. Глава чемпионов Испании в интервью Diario AS отметил, что «Реал» является основателем ФИФА в 1904 году наряду с 7 федерациями разных стран, а в 1955 году вместе с L’Equipe воплощал в жизнь идею еврокубков.

В связи с коронавирусом футбольный календарь получился слишком перегруженным, и болельщики порой могут ошибиться с названием турнира, в котором их любимая команда играет в конкретный день. Интересно, что идея Переса по созданию европейской суперлиги не решает эту проблему, ведь президент «Реала» предлагает скопировать формат баскетбольной Евролиги с 16-18 командами, играющими в два круга параллельно с национальными чемпионатами (до 34 матчей), а затем плей-офф топ-8.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Флорентино Перес
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Комментарии (1)
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0
Leonardis
20 Декабря 2020, 19:41

балабол от футбола

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