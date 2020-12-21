Зидан: «Бензема - победитель матча с «Эйбаром»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о победе над «Эйбаром» в поединке 14-го тура чемпионата Испании. «Сливочные» отпраздновали успех со счетом 3:1. Специалист отметил вклад в этот результат нападающего Карима Бензема.

«Карим является победителем этой встречи. То, что сейчас делает этот футболист - совершенно другой уровень. Дело даже не в его результативности. Бензема постоянно находится в центре игры «Реала», он очень важное звено команды. К тому же он часто забивает, что идет на пользу нам», - приводит слова французского специалиста портал Goal.

В текущем сезоне испанской Примеры 33-летний форвард провел 12 поединков, отметившись семью забитыми мячами и пятью результативными передачами.