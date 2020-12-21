Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Зидан: «Бензема - победитель матча с «Эйбаром»

21 Декабря 2020, 08:35,

Global Look Press

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о победе над «Эйбаром» в поединке 14-го тура чемпионата Испании. «Сливочные» отпраздновали успех со счетом 3:1. Специалист отметил вклад в этот результат нападающего Карима Бензема.

«Карим является победителем этой встречи. То, что сейчас делает этот футболист - совершенно другой уровень. Дело даже не в его результативности. Бензема постоянно находится в центре игры «Реала», он очень важное звено команды. К тому же он часто забивает, что идет на пользу нам», - приводит слова французского специалиста портал Goal.

В текущем сезоне испанской Примеры 33-летний форвард провел 12 поединков, отметившись семью забитыми мячами и пятью результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Карим Бензема
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
«Вулверхэмптон» на 90+6-й минуте обыграл «Челси»
«Вулверхэмптон» на 90+6-й минуте обыграл «Челси»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола