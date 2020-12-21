«Реал» в весёлом матче обыграл «Эйбар»

Мадридский «Реал» провёл бодрый матч в чемпионате Испании против «Эйбара». «Королевский клуб» создал моментов на несколько матчей вперед и к 13-й минуте вел с запасом в два мяча. Карим Бензема реализовал выход один на один с голкипером, а вскоре ассистировал Луке Модричу в центр штрафной. Если остальные моменты «Реал» транжирил, не доводя до гола, то соперник вернул интригу - красивый удар метров с 27 удался Кике Гарсии, мяч полетел в дальнюю девятку. В концовке «Эйбар» претендовал на пенальти за игру рукой Серхио Рамоса, но судья не его назначил. Перед финальным свистком Лукас Васкес снял все вопросы. Победа 3:1, и «Реал» снова на вершине вместе с «Атлетико».