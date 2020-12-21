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«Реал» в весёлом матче обыграл «Эйбар»

21 Декабря 2020, 00:52,

Global Look Press

Мадридский «Реал» провёл бодрый матч в чемпионате Испании против «Эйбара». «Королевский клуб» создал моментов на несколько матчей вперед и к 13-й минуте вел с запасом в два мяча. Карим Бензема реализовал выход один на один с голкипером, а вскоре ассистировал Луке Модричу в центр штрафной. Если остальные моменты «Реал» транжирил, не доводя до гола, то соперник вернул интригу - красивый удар метров с 27 удался Кике Гарсии, мяч полетел в дальнюю девятку. В концовке «Эйбар» претендовал на пенальти за игру рукой Серхио Рамоса, но судья не его назначил. Перед финальным свистком Лукас Васкес снял все вопросы. Победа 3:1, и «Реал» снова на вершине вместе с «Атлетико».

Протокол игры  
Эйбар 1:3 Реал Мадрид
    6' Бензема Карим (0:1)
    13' Модрич Лука (0:2)
(1:2) Кике Гарсия 28'    
    90' Васкес Лукас (1:3)
Дмитрович Марко Посо Алехандро Арбилья Анайц   43' Бигас Педро Кевин Родригес Инуи Такаси   72' (Педро Леон (   72') Папа Диоп   82' (Альварес Серхио (   82') Эспозито Эду Хиль Бриан Кике Гарсия   83' (Арьета Унаи (   83') Муто Йосинори
Запасные: Дуфур Унаи Луиш Рафаэл Олабе Роберто Ресио Хосе Йоэл Родригес
Куртуа Тибо Карвахаль Даниэль Варан Рафаэль Рамос Серхио Менди Ферлан Модрич Лука   72' (Вальверде Федерико (   72') Каземиро Карлос Кроос Тони Васкес Лукас Бензема Карим Родриго   72' (Асенсио Марко (   72')
Запасные: Альтубе Диего Начо Игнасио Одриосола Альваро Эдегор Мартин Йович Лука Диас Мариано Марсело Виера Лунин Андрей Милитао Эдер
20 декабря. Стадион "Ипуруа" (Эйбар).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Эйбар
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
21 Декабря 2020, 01:01

Очень симпатичный получился матч , Реал выдал немало красивых и острых передач Бензема хорошо ассистировал , умно как всегда играл Модрич , Кросс выдал пару раз шикарно , Васкес отпахал как всегда хорошо , Родриго выдал пас шикарно Рамос в концовке спас от гола , и так был хорош , и все это было бы шикарно если бы это была какая ни будь Бавария , но это был всего лишь Эйбар который дал отличный бой чемпиону , давил его , то уходил в позиционную оборону и таки пришлось попахать , и счет по большому счету не отражает цифры на табло , забей команды то что не забили было бы веселее , игра понравилась , всех с победой ))

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