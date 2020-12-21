«Реал» в весёлом матче обыграл «Эйбар»

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21 Декабря 2020, 00:52,
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Мадридский «Реал» провёл бодрый матч в чемпионате Испании против «Эйбара». «Королевский клуб» создал моментов на несколько матчей вперед и к 13-й минуте вел с запасом в два мяча. Карим Бензема реализовал выход один на один с голкипером, а вскоре ассистировал Луке Модричу в центр штрафной. Если остальные моменты «Реал» транжирил, не доводя до гола, то соперник вернул интригу - красивый удар метров с 27 удался Кике Гарсии, мяч полетел в дальнюю девятку. В концовке «Эйбар» претендовал на пенальти за игру рукой Серхио Рамоса, но судья не его назначил. Перед финальным свистком Лукас Васкес снял все вопросы. Победа 3:1, и «Реал» снова на вершине вместе с «Атлетико».
Протокол игры
|Эйбар
|1:3
|Реал Мадрид
|6' Бензема Карим (0:1)
|13' Модрич Лука (0:2)
|(1:2) Кике Гарсия 28'
|90' Васкес Лукас (1:3)
Дмитрович Марко • Посо Алехандро • Арбилья Анайц • 43'Бигас Педро • Кевин Родригес • Инуи Такаси 72' ( Педро Леон ( 72') • Папа Диоп 82' ( Альварес Серхио ( 82') • Эспозито Эду • Хиль Бриан • Кике Гарсия 83' ( Арьета Унаи ( 83') • Муто Йосинори
Запасные: Дуфур Унаи • Луиш Рафаэл • Олабе Роберто • Ресио Хосе • Йоэл Родригес
Куртуа Тибо • Карвахаль Даниэль • Варан Рафаэль • Рамос Серхио • Менди Ферлан • Модрич Лука 72' ( Вальверде Федерико ( 72') • Каземиро Карлос • Кроос Тони • Васкес Лукас • Бензема Карим • Родриго 72' ( Асенсио Марко ( 72')
Запасные: Альтубе Диего • Начо Игнасио • Одриосола Альваро • Эдегор Мартин • Йович Лука • Диас Мариано • Марсело Виера • Лунин Андрей • Милитао Эдер
20 декабря. Стадион "Ипуруа" (Эйбар).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Эйбар
Очень симпатичный получился матч , Реал выдал немало красивых и острых передач Бензема хорошо ассистировал , умно как всегда играл Модрич , Кросс выдал пару раз шикарно , Васкес отпахал как всегда хорошо , Родриго выдал пас шикарно Рамос в концовке спас от гола , и так был хорош , и все это было бы шикарно если бы это была какая ни будь Бавария , но это был всего лишь Эйбар который дал отличный бой чемпиону , давил его , то уходил в позиционную оборону и таки пришлось попахать , и счет по большому счету не отражает цифры на табло , забей команды то что не забили было бы веселее , игра понравилась , всех с победой ))