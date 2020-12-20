Перес: Телевидение предвзято относится к «Реалу»

Президент «Реала» Флорентино Перес недоволен отношением к своей команде со стороны телевизионщиков.

- Неоднократно во время наших матчей игнорировались повторы опасных моментов. Я всегда говорил, что продюсеры относятся к нам не так, как к остальным участникам, - приводит слова Переса Marca.

- Любой может увидеть большую разницу в подходе, и дело не только в повторах, но также и в работе комментаторов, которые никогда не относятся к «Реалу» с симпатией, - добавил Перес.

Напомним, что «Реал» выиграл прошлый чемпионат Испании, а в текущем сезоне лидирует наряду с «Атлетико».