Перес: Телевидение предвзято относится к «Реалу»

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20 Декабря 2020, 23:34,
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Президент «Реала» Флорентино Перес недоволен отношением к своей команде со стороны телевизионщиков.
- Неоднократно во время наших матчей игнорировались повторы опасных моментов. Я всегда говорил, что продюсеры относятся к нам не так, как к остальным участникам, - приводит слова Переса Marca.
- Любой может увидеть большую разницу в подходе, и дело не только в повторах, но также и в работе комментаторов, которые никогда не относятся к «Реалу» с симпатией, - добавил Перес.
Напомним, что «Реал» выиграл прошлый чемпионат Испании, а в текущем сезоне лидирует наряду с «Атлетико».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Флорентино Перес