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Перес: Телевидение предвзято относится к «Реалу»

20 Декабря 2020, 23:34,

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Президент «Реала» Флорентино Перес недоволен отношением к своей команде со стороны телевизионщиков.

- Неоднократно во время наших матчей игнорировались повторы опасных моментов. Я всегда говорил, что продюсеры относятся к нам не так, как к остальным участникам, - приводит слова Переса Marca.

- Любой может увидеть большую разницу в подходе, и дело не только в повторах, но также и в работе комментаторов, которые никогда не относятся к «Реалу» с симпатией, - добавил Перес.

Напомним, что «Реал» выиграл прошлый чемпионат Испании, а в текущем сезоне лидирует наряду с «Атлетико».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Флорентино Перес
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