​Гризманн теперь с косичками

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн решил сменить имидж. Пресс-служба каталонского клуба опубликовала в Twitter фотографию французского форварда перед матчем против «Реала Сосьедад», на которой можно заметить у игрока заплетённые косички.

New look for Grizi! pic.twitter.com/rol2JRFlTr