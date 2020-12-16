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​Гризманн теперь с косичками

16 Декабря 2020, 23:31,

Global Look Press

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн решил сменить имидж. Пресс-служба каталонского клуба опубликовала в Twitter фотографию французского форварда перед матчем против «Реала Сосьедад», на которой можно заметить у игрока заплетённые косички.

 

Следить за матчем «Барселона» - «Реал Сосьедад» в рамках чемпионата Испании можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Ранее в текущем сезоне Антуан Гризманн принял участие в шестнадцати матчах «Барселоны». В них французский нападающий записал на свой счёт пять забитых мячей и два результативных паса на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Антуан Гризманн
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Комментарии (1)
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0
pol-black
17 Декабря 2020, 00:54

некрасивая девочка Гадя Петрович Хреново! и играет соответственно фамилии.

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