​Гризманн теперь с косичками

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн решил сменить имидж. Пресс-служба каталонского клуба опубликовала в Twitter фотографию французского форварда перед матчем против «Реала Сосьедад», на которой можно заметить у игрока заплетённые косички.

New look for Grizi! pic.twitter.com/rol2JRFlTr — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 16, 2020

Следить за матчем «Барселона» - «Реал Сосьедад» в рамках чемпионата Испании можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Ранее в текущем сезоне Антуан Гризманн принял участие в шестнадцати матчах «Барселоны». В них французский нападающий записал на свой счёт пять забитых мячей и два результативных паса на партнёров.