«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» и поднялась в зону еврокубков

В матче 13-го тура «Барселона» принимала одного из лидеров турнира, «Реал Сосьедад», который с сентября не проигрывал в испанской Ла Лиге. Баски забили первыми после розыгрыша углового и подачи на Виллиана на дальней штанге. Тем не менее, соперник еще до перерыва отыгрался после точных ударов Хорди Альбы и Френки де Йонга. У «Барселоны» также было несколько выходов один на один с голкипером и удар в штангу от Антуана Гризманна.

Победа 2:1 вывела «Барселону» в зону еврокубков, до трио лидеров - шесть очков.