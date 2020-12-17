«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» и поднялась в зону еврокубков

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17 Декабря 2020, 00:55,
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В матче 13-го тура «Барселона» принимала одного из лидеров турнира, «Реал Сосьедад», который с сентября не проигрывал в испанской Ла Лиге. Баски забили первыми после розыгрыша углового и подачи на Виллиана на дальней штанге. Тем не менее, соперник еще до перерыва отыгрался после точных ударов Хорди Альбы и Френки де Йонга. У «Барселоны» также было несколько выходов один на один с голкипером и удар в штангу от Антуана Гризманна.
Победа 2:1 вывела «Барселону» в зону еврокубков, до трио лидеров - шесть очков.
Протокол игры
|27' Виллиан Жозе (0:1)
|(1:1) Альба Жорди 31'
|(2:1) Де Йонг Френки 43'
Тер Штеген Марк-Андре • Дест Серджино • Араухо Рональд • Мингеса Оскар 79' ( Ленгле Клеман ( 79') • Альба Жорди • Бускетс Серхио 41' 67' ( Аленья Карлес ( 67') • Де Йонг Френки • Гризманн Антуан 66' ( Тринкан Франсишку ( 66' ) • 88'Гонсалес Педро 75' ( Пьянич Миралем ( 75') • Брайтвайт Мартин • Месси Лионель
Запасные: Пуч Рикард • Пенья Иньяки • Юмтити Самуэль • Нето Мурара • Фернандес Матеус • Де ла Фуэнте Конрад • Коутиньо Филиппе
Ремиро Алехандро • Горосабел Андони • Субельдия Игор • Ле Норман Робен 80' 85' ( Модибо Саньян ( 85') • Монреаль Начо • Гевара Андер 57' ( Барренечеа Андер ( 57' ) • 58'Субименди Мартин • Мерино Микель • Янузай Аднан 20' 57' ( Наварро Роберто ( 57') • Виллиан Жозе • Порту Кристиан 64' ( Исак Александр ( 64')
Запасные: Баутиста Хон • Лопес Роберто III • Меркеланс Мартин • Айеса Гайзка • Урко Гонсалес • Муньос Айхен • Сальдуа Хосеба
16 декабря. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Реал Сосьедад
первый тайм был великолепный, невзирая на запоротые моменты. Барса играла просто лучше. а второй тайм просто тухлым получился. Брайтвейт не забил в пустые ворота, а потом и Гриз "отличился". атака Барсы стихла, а Сосьедад пошёл отыгрываться. и мог же. по персоналиям говорить не хочется вообще. только девочка с косичками раздражала своим присутствием.
очень много брака и очень много недопонимания. пока что тренер работает слабовато.
но победа случилась, и три очка в кармане! эдем дальше! всех cules - с победой!
Надо привыкать, что теперь играем один тайм из двух.
И вариант, когда лучше второй он более предпочтителен, так как остаётся иллюзия, что всё не так плохо.)))
До перерыва продолжили карусель прошлого тура, Месси хотел играть, все двигались.
После перерыва отскочили.
привет! на второй тайм тупо силёнок не хватает. много суетятся, оттого и устают.