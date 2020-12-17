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«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» и поднялась в зону еврокубков

17 Декабря 2020, 00:55,

Global Look Press

В матче 13-го тура «Барселона» принимала одного из лидеров турнира, «Реал Сосьедад», который с сентября не проигрывал в испанской Ла Лиге. Баски забили первыми после розыгрыша углового и подачи на Виллиана на дальней штанге. Тем не менее, соперник еще до перерыва отыгрался после точных ударов Хорди Альбы и Френки де Йонга. У «Барселоны» также было несколько выходов один на один с голкипером и удар в штангу от Антуана Гризманна.

Победа 2:1 вывела «Барселону» в зону еврокубков, до трио лидеров - шесть очков.

Протокол игры  
Барселона 2:1 Реал Сосьедад
    27' Виллиан Жозе (0:1)
(1:1) Альба Жорди 31'    
(2:1) Де Йонг Френки 43'    
Тер Штеген Марк-Андре Дест Серджино Араухо Рональд Мингеса Оскар   79' (Ленгле Клеман (   79') Альба Жорди Бускетс Серхио   41'   67' (Аленья Карлес (   67') Де Йонг Френки Гризманн Антуан   66' (Тринкан Франсишку (   66'   88') Гонсалес Педро   75' (Пьянич Миралем (   75') Брайтвайт Мартин Месси Лионель
Запасные: Пуч Рикард Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Нето Мурара Фернандес Матеус Де ла Фуэнте Конрад Коутиньо Филиппе
Ремиро Алехандро Горосабел Андони Субельдия Игор Ле Норман Робен   80'   85' (Модибо Саньян (   85') Монреаль Начо Гевара Андер   57' (Барренечеа Андер (   57'   58') Субименди Мартин Мерино Микель Янузай Аднан   20'   57' (Наварро Роберто (   57') Виллиан Жозе Порту Кристиан   64' (Исак Александр (   64')
Запасные: Баутиста Хон Лопес Роберто III Меркеланс Мартин Айеса Гайзка Урко Гонсалес Муньос Айхен Сальдуа Хосеба
16 декабря. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Реал Сосьедад
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Комментарии (3)
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0
pol-black
17 Декабря 2020, 01:01

первый тайм был великолепный, невзирая на запоротые моменты. Барса играла просто лучше. а второй тайм просто тухлым получился. Брайтвейт не забил в пустые ворота, а потом и Гриз "отличился". атака Барсы стихла, а Сосьедад пошёл отыгрываться. и мог же. по персоналиям говорить не хочется вообще. только девочка с косичками раздражала своим присутствием.
очень много брака и очень много недопонимания. пока что тренер работает слабовато.
но победа случилась, и три очка в кармане! эдем дальше! всех cules - с победой!

1
779
17 Декабря 2020, 00:58

Надо привыкать, что теперь играем один тайм из двух.
И вариант, когда лучше второй он более предпочтителен, так как остаётся иллюзия, что всё не так плохо.)))
До перерыва продолжили карусель прошлого тура, Месси хотел играть, все двигались.
После перерыва отскочили.

0
pol-black
17 Декабря 2020, 01:02

привет! на второй тайм тупо силёнок не хватает. много суетятся, оттого и устают.

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