Месси покорилось историческое достижение в «Барселоне»

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17 Декабря 2020, 08:28,
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В очередном матче чемпионата Испании каталонская «Барселона» встречалась с «Реал Сосьедадом». Матч завершился минимальной победой «сине-гранатовых» со счетом 2:1.
В этом поединке нападающий каталонцев Лионель Месси установил историческое достижение, отпраздновав 300 победу на «Камп Ноу». Об этом рапортует издание Sport.es.
В активе 33-летнего аргентинца 211 побед в Примере, 53 в Лиге чемпионов, 30 в Кубке Испании и 6 в Суперкубке страны. Лионелю удалось забить 380 мячей на домашнем стадионе.
Благодаря победе «Барселона» набрала 20 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси
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