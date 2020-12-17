Месси покорилось историческое достижение в «Барселоне»

В очередном матче чемпионата Испании каталонская «Барселона» встречалась с «Реал Сосьедадом». Матч завершился минимальной победой «сине-гранатовых» со счетом 2:1.

В этом поединке нападающий каталонцев Лионель Месси установил историческое достижение, отпраздновав 300 победу на «Камп Ноу». Об этом рапортует издание Sport.es.

В активе 33-летнего аргентинца 211 побед в Примере, 53 в Лиге чемпионов, 30 в Кубке Испании и 6 в Суперкубке страны. Лионелю удалось забить 380 мячей на домашнем стадионе.

Благодаря победе «Барселона» набрала 20 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице.