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Месси покорилось историческое достижение в «Барселоне»

17 Декабря 2020, 08:28,

Global Look Press

В очередном матче чемпионата Испании каталонская «Барселона» встречалась с «Реал Сосьедадом». Матч завершился минимальной победой «сине-гранатовых» со счетом 2:1.

В этом поединке нападающий каталонцев Лионель Месси установил историческое достижение, отпраздновав 300 победу на «Камп Ноу». Об этом рапортует издание Sport.es.

В активе 33-летнего аргентинца 211 побед в Примере, 53 в Лиге чемпионов, 30 в Кубке Испании и 6 в Суперкубке страны. Лионелю удалось забить 380 мячей на домашнем стадионе.

Благодаря победе «Барселона» набрала 20 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Кар Карыч
17 Декабря 2020, 08:58

Всё-таки у гнома состоялось "историческое" событие! Нет слов, а маты кончились...

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