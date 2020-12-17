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Куман: «Барселона» показала лучший первый тайм в сезоне»

17 Декабря 2020, 08:43,

Global Look Press

Рулевой каталонской «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу над «Реал Сосьедадом» со счетом 2:1.

«С таким отношением, как в этом поединке, команда будет там, где должна находиться. В этом матче мы показали лучший первый тайм в сезоне. Мы показали хорошее владение мячом и прессинг.

Я доволен отношением команды и заряженностью на борьбу. Мы вышли с хорошей мотивацией и продолжаем подниматься вверх в Примере», - цитирует голландского специалиста портал Goal.

Благодаря победе «Барселона» набрала 20 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице. Следующий матч «сине-гранатовые» проведут на своем поле против «Валенсии».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Рональд Куман
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