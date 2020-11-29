Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
3

«Барселона» разгромила «Осасуну», Месси посвятил гол Марадоне

29 Ноября 2020, 18:01,

Global Look Press

В своём девятом матче в текущем сезоне Ла Лиги «Барселона»  играла дома против «Осасуны».

Протокол игры  
Барселона 4:0 Осасуна
(1:0) Брайтвайт Мартин 29'    
(2:0) Гризманн Антуан 42'    
(3:0) Коутиньо Филиппе 57'    
(4:0) Месси Лионель 73'    
Тер Штеген Марк-Андре Дест Серджино   61' (Тринкан Франсишку (   61') Мингеса Оскар Ленгле Клеман   67' (Аленья Карлес (   67') Альба Жорди Гонсалес Педро   46' (Бускетс Серхио (   46') Де Йонг Френки Коутиньо Филиппе   61' (Фирпо Жуниор (   61') Месси Лионель   74' Брайтвайт Мартин   61' (Дембеле Усман (   61') Гризманн Антуан
Запасные: Пуч Рикард Пенья Иньяки Нето Мурара Фернандес Матеус Пьянич Миралем
Эррера Серхио Видаль Начо Унаи Гарсия Навас Рауль Ронкалья Факундо Монкайола Хон Ойер Санхурхо   64' (Брашанац Дарко (   64') Перес Иньиго   63' (Торрес Роберто (   63') Хони Родригес   23' (Круз Хуан (   23') Гарсия Рубен   74' (Гальего Энрике (   74') Будимир Анте   74' (Барха Энрике (   74')
Запасные: Рубен Мартинес Саверио Кике Альварес Иньяки Эрнандес Аридане
29 ноября. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

Каталонцы создали моментов на несколько игр вперед, а воплотили в голы четыре атаки - Мартин Брайтвайт и Антуан Гризманн отличились в первом тайме, а Филиппе Коутиньо  и Лионель Месси - после перерыва. После своего гола в ворота соперника аргентинец снял футболку и оказался в красно-черной форме «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером, посвятив гол умершему Диего Марадоне.

«Барселона» с 14 очками вышла на седьмое место.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Осасуна
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (10)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Misha_diablo_football
29 Ноября 2020, 19:22

Брайтвейт в ударе, Гризманн молодчик...

0
ARTUR
29 Ноября 2020, 19:14
Ещё во время игры в Киеве я подумал что это переломный момент, хорошо что забили все.
0
779
29 Ноября 2020, 18:40

Всех с победой!
Не видел матча - пересмотрю. Но счёт радует и, надеюсь, он объективен.

10 000 рублей Получить ФРИБЕТ 10 000 рублей betcity
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
0
ингерман
29 Ноября 2020, 18:10

ай и это правильно..

2
pol-black
29 Ноября 2020, 18:07

фотка Месси в этой футболке будет мемом.
хорошо поиграли каталонцы. жаль, что Ленгле травмировался. даже оба французишки голами отметились, правда засчитали только один, за красоту наверное )))
Месси до сих пор лучший. Коут транжирит моменты, хотя и полезен был. Брайтвейт в отсутствие Фати может даже в составе закрепиться. желание у парня есть. реализацию бы барсам подтянуть, и с такими командами точно будет уверенность в победе. ну и не снижать мотивацию. посмотрим, насколько Куман хороший мотиватор. ну и Тер Штеген сегодня молодец. лишний раз не выходил, на ленточке отлично играл, на выходах надёжно.
всех cules - с днём рождения клуба и с победой! где то на небесах радуется вместе с нами один талантливый арг... его талант перевесит все его прегрешения.

0
779
29 Ноября 2020, 18:42

С победой, pol-black!
С Днём Рождения Барсы!

1
Bartimeus
29 Ноября 2020, 18:16

С победой! только вот как дальше без обороны играть)

1
pol-black
29 Ноября 2020, 18:29

надеюсь, Ленгле восстановится быстро.

2
Bartimeus
29 Ноября 2020, 18:04

Хороший матч, легко и непринужденно, соперник к этому располагал. Ругать некого, разве за то, что позволяли создавать моменты после разгромного счета. а похвалить можно почти всех, по крайней мере никто игру не испортил. Гриз и Брейтвейт могут в актив занести матч, начали забивать. Шикарен жест Месси. потихоньку ползет вверх Барса, может все идет к лучшему, надо верить.

2
pol-black
29 Ноября 2020, 18:08

с победой! такие же впечатления от матча!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола