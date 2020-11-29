«Барселона» разгромила «Осасуну», Месси посвятил гол Марадоне

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29 Ноября 2020, 18:01,
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В своём девятом матче в текущем сезоне Ла Лиги «Барселона» играла дома против «Осасуны».
Протокол игры
|(1:0) Брайтвайт Мартин 29'
|(2:0) Гризманн Антуан 42'
|(3:0) Коутиньо Филиппе 57'
|(4:0) Месси Лионель 73'
Тер Штеген Марк-Андре • Дест Серджино 61' ( Тринкан Франсишку ( 61') • Мингеса Оскар • Ленгле Клеман 67' ( Аленья Карлес ( 67') • Альба Жорди • Гонсалес Педро 46' ( Бускетс Серхио ( 46') • Де Йонг Френки • Коутиньо Филиппе 61' ( Фирпо Жуниор ( 61') • Месси Лионель • 74'Брайтвайт Мартин 61' ( Дембеле Усман ( 61') • Гризманн Антуан
Запасные: Пуч Рикард • Пенья Иньяки • Нето Мурара • Фернандес Матеус • Пьянич Миралем
Эррера Серхио • Видаль Начо • Унаи Гарсия • Навас Рауль • Ронкалья Факундо • Монкайола Хон • Ойер Санхурхо 64' ( Брашанац Дарко ( 64') • Перес Иньиго 63' ( Торрес Роберто ( 63') • Хони Родригес 23' ( Круз Хуан ( 23') • Гарсия Рубен 74' ( Гальего Энрике ( 74') • Будимир Анте 74' ( Барха Энрике ( 74')
Запасные: Рубен Мартинес • Саверио Кике • Альварес Иньяки • Эрнандес Аридане
29 ноября. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
Каталонцы создали моментов на несколько игр вперед, а воплотили в голы четыре атаки - Мартин Брайтвайт и Антуан Гризманн отличились в первом тайме, а Филиппе Коутиньо и Лионель Месси - после перерыва. После своего гола в ворота соперника аргентинец снял футболку и оказался в красно-черной форме «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером, посвятив гол умершему Диего Марадоне.
«Барселона» с 14 очками вышла на седьмое место.
No words needed. pic.twitter.com/rHO9vS9aHW— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 29, 2020
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Осасуна
Брайтвейт в ударе, Гризманн молодчик...
Всех с победой!
Не видел матча - пересмотрю. Но счёт радует и, надеюсь, он объективен.
ай и это правильно..
фотка Месси в этой футболке будет мемом.
хорошо поиграли каталонцы. жаль, что Ленгле травмировался. даже оба французишки голами отметились, правда засчитали только один, за красоту наверное )))
Месси до сих пор лучший. Коут транжирит моменты, хотя и полезен был. Брайтвейт в отсутствие Фати может даже в составе закрепиться. желание у парня есть. реализацию бы барсам подтянуть, и с такими командами точно будет уверенность в победе. ну и не снижать мотивацию. посмотрим, насколько Куман хороший мотиватор. ну и Тер Штеген сегодня молодец. лишний раз не выходил, на ленточке отлично играл, на выходах надёжно.
всех cules - с днём рождения клуба и с победой! где то на небесах радуется вместе с нами один талантливый арг... его талант перевесит все его прегрешения.
С победой, pol-black!
С Днём Рождения Барсы!
С победой! только вот как дальше без обороны играть)
надеюсь, Ленгле восстановится быстро.
Хороший матч, легко и непринужденно, соперник к этому располагал. Ругать некого, разве за то, что позволяли создавать моменты после разгромного счета. а похвалить можно почти всех, по крайней мере никто игру не испортил. Гриз и Брейтвейт могут в актив занести матч, начали забивать. Шикарен жест Месси. потихоньку ползет вверх Барса, может все идет к лучшему, надо верить.
с победой! такие же впечатления от матча!