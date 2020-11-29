«Барселона» разгромила «Осасуну», Месси посвятил гол Марадоне

В своём девятом матче в текущем сезоне Ла Лиги «Барселона» играла дома против «Осасуны».

Каталонцы создали моментов на несколько игр вперед, а воплотили в голы четыре атаки - Мартин Брайтвайт и Антуан Гризманн отличились в первом тайме, а Филиппе Коутиньо и Лионель Месси - после перерыва. После своего гола в ворота соперника аргентинец снял футболку и оказался в красно-черной форме «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером, посвятив гол умершему Диего Марадоне.

«Барселона» с 14 очками вышла на седьмое место.