Гризманн – о праздновании Месси: «Это был приятный сюрприз»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн пообщался с прессой после победы над «Осасуной» (4:0) в рамках чемпионата Испании.

«Это очень важная победа, потому что мы не хотим отставать от лидеров, которые не теряют очки. Все мы понимаем, что сезон будет длинным и будет непросто стать чемпионами, но мы этого хотим.

Мое празднование? Сегодня утром я завтракал с дочкой и спросил, как мне отпраздновать гол. Это было для неё.

Празднование Месси, посвящённое Марадоне? Это был приятный сюрприз», - цитирует Гризманна Marca.

«Барселона» набрала четырнадцать очков в девяти турах и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице.