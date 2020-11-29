Гризманн – о праздновании Месси: «Это был приятный сюрприз»

|
29 Ноября 2020, 21:16,
|
|
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн пообщался с прессой после победы над «Осасуной» (4:0) в рамках чемпионата Испании.
«Это очень важная победа, потому что мы не хотим отставать от лидеров, которые не теряют очки. Все мы понимаем, что сезон будет длинным и будет непросто стать чемпионами, но мы этого хотим.
Мое празднование? Сегодня утром я завтракал с дочкой и спросил, как мне отпраздновать гол. Это было для неё.
Празднование Месси, посвящённое Марадоне? Это был приятный сюрприз», - цитирует Гризманна Marca.
«Барселона» набрала четырнадцать очков в девяти турах и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Антуан Гризманн
Вот и подружились...
Вот же флюгер...