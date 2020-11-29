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Гризманн – о праздновании Месси: «Это был приятный сюрприз»

29 Ноября 2020, 21:16,

twitter.com

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн пообщался с прессой после победы над «Осасуной» (4:0) в рамках чемпионата Испании.

«Это очень важная победа, потому что мы не хотим отставать от лидеров, которые не теряют очки. Все мы понимаем, что сезон будет длинным и будет непросто стать чемпионами, но мы этого хотим.

Мое празднование? Сегодня утром я завтракал с дочкой и спросил, как мне отпраздновать гол. Это было для неё.

Празднование Месси, посвящённое Марадоне? Это был приятный сюрприз», - цитирует Гризманна Marca.

«Барселона» набрала четырнадцать очков в девяти турах и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси, Антуан Гризманн
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Комментарии (2)
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0
Alex1972
29 Ноября 2020, 21:50

Вот и подружились...

0
Кар Карыч
29 Ноября 2020, 21:23

Вот же флюгер...

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