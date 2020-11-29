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Куман: «У Ленгле не очень серьезное повреждение»

29 Ноября 2020, 19:20,

Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу над «Осасуной» (4:0).

«Я очень рад победе, потому что нам нужны были эти три очка. Мы хотим бороться за титул, но это невозможно без побед. Мне понравилось, что мы забили четыре гола, хотя могли забить еще больше.

«Осасуна» - команда, которая здорово играет в пять защитников. Нам нужно было поддерживать высокий темп, чтобы забивать голы.

Гризманн сыграл сегодня здорово. У него было много свободы. Антуан отдал голевую передачу и забил гол. Этот тот игрок, который нам необходим, он много борется и работает. Видно, что он чувствует себя более раскрепощенно.

Травма Ленгле? Доктор сказал, что повреждение не очень серьезное», - цитирует Кумана As.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Антуан Гризманн, Рональд Куман, Клеман Ленгле
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