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Ривалдо: «Барселона» должна привыкнуть играть без Месси»

28 Ноября 2020, 09:07,

Global Look Press

Бразилец Ривалдо, ранее выступавший за каталонскую «Барселону», считает, что «сине-гранатовым» нужно научиться играть без Лионеля Месси.

«В некоторых матчах сезона «Барса» будет вынуждена играть без Лионеля. Команда должна учиться сама решать проблемы на поле. Нужно выходить на ведущие позиции другим футболистам. Они должны привыкнуть играть без Лео.

Считают нормальным, что Куман предоставляет Месси отдых. Однако если бы я был наставником команды, то хотел бы, чтобы аргентинец все время выходил на поле», - цитирует Ривалдо издание AS.

Действующий трудовой договор 33-летнего нападающего с каталонцами рассчитан до лета 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Ривалдо
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
28 Ноября 2020, 12:23

Трудновато будет но смерятся, неизбежное случится когда нибудь, самое главное быть готовым к этому....

0
ARTUR
28 Ноября 2020, 10:17

нужно было его продавать тогда , когда Реал избавился от Криша .

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