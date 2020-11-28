Ривалдо: «Барселона» должна привыкнуть играть без Месси»

Бразилец Ривалдо, ранее выступавший за каталонскую «Барселону», считает, что «сине-гранатовым» нужно научиться играть без Лионеля Месси.

«В некоторых матчах сезона «Барса» будет вынуждена играть без Лионеля. Команда должна учиться сама решать проблемы на поле. Нужно выходить на ведущие позиции другим футболистам. Они должны привыкнуть играть без Лео.

Считают нормальным, что Куман предоставляет Месси отдых. Однако если бы я был наставником команды, то хотел бы, чтобы аргентинец все время выходил на поле», - цитирует Ривалдо издание AS.

Действующий трудовой договор 33-летнего нападающего с каталонцами рассчитан до лета 2021-го года.