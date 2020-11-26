Кандидат в президенты «Барселоны» обещает переименовать «Камп Ноу» в честь Месси

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26 Ноября 2020, 21:27,
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«Барселона» вскоре получит нового президента. И один из кандидатов на этот пост Эмили Русо готов пойти на интересные шаги.
- Мы проведем референдум, чтобы изменить название стадиона «Камп Ноу» на «Лионель Месси». Также мы приобретем пару топовых футболистов, и одним из них будет Неймар. Мы работаем, чтобы вернуть его в «Барселону», если он отзовет свой иск против клуба, - заявил Русо репортерам.
- Мы также надеемся вскоре назвать имя еще одного топ-новичка, которого мы желаем заполучить. Это никого не оставит равнодушным, - добавил Русо.
Выборы президента «Барселоны» проходят каждые шесть лет.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лионель Месси, Камп Ноу, Эмили Русо
Карликомания достигла гигантизма...интересно, когда ему будет 60, кто нибудь скажет о нем, как говорят о Марадонне????...не уверен
ай.. никак местный жирик от фуцбола.. не удивительно - это ж бабселона.. там нормальных нету )))
рукалицо
дебилоиды какие то ...