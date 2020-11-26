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Кандидат в президенты «Барселоны» обещает переименовать «Камп Ноу» в честь Месси

26 Ноября 2020, 21:27,

Global Look Press

«Барселона» вскоре получит нового президента. И один из кандидатов на этот пост Эмили Русо готов пойти на интересные шаги.

- Мы проведем референдум, чтобы изменить название стадиона «Камп Ноу» на «Лионель Месси». Также мы приобретем пару топовых футболистов, и одним из них будет Неймар. Мы работаем, чтобы вернуть его в «Барселону», если он отзовет свой иск против клуба, - заявил Русо репортерам.

- Мы также надеемся вскоре назвать имя еще одного топ-новичка, которого мы желаем заполучить. Это никого не оставит равнодушным, - добавил Русо.

Выборы президента «Барселоны» проходят каждые шесть лет.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лионель Месси, Камп Ноу, Эмили Русо
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Комментарии (4)
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0
snk6565
26 Ноября 2020, 22:24

Карликомания достигла гигантизма...интересно, когда ему будет 60, кто нибудь скажет о нем, как говорят о Марадонне????...не уверен

1
ингерман
26 Ноября 2020, 22:14

ай.. никак местный жирик от фуцбола.. не удивительно - это ж бабселона.. там нормальных нету )))

0
kalibr
26 Ноября 2020, 21:49

рукалицо

1
ARTUR
26 Ноября 2020, 21:41

дебилоиды какие то ...

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