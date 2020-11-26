Кандидат в президенты «Барселоны» обещает переименовать «Камп Ноу» в честь Месси

«Барселона» вскоре получит нового президента. И один из кандидатов на этот пост Эмили Русо готов пойти на интересные шаги.

- Мы проведем референдум, чтобы изменить название стадиона «Камп Ноу» на «Лионель Месси». Также мы приобретем пару топовых футболистов, и одним из них будет Неймар. Мы работаем, чтобы вернуть его в «Барселону», если он отзовет свой иск против клуба, - заявил Русо репортерам.

- Мы также надеемся вскоре назвать имя еще одного топ-новичка, которого мы желаем заполучить. Это никого не оставит равнодушным, - добавил Русо.

Выборы президента «Барселоны» проходят каждые шесть лет.