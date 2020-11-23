Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Ленгле: «Мы всё ещё можем выиграть Ла Лигу»

23 Ноября 2020, 16:00,

Global Look Press

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле не считает, что его команда выбыла из чемпионской гонки после провального старта в сезоне 2020/21.

- Мы всё ещё можем выиграть Ла Лигу. Впереди много матчей и очков на кону. Если мы опустим головы, это будет непрофессионально и неуважительно к болельщикам. Нужно перевернуть ситуацию, - об этом Ленгле заявил на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

После поражения от мадридского «Атлетико» «Барселона» с 11 очками в 8 матчах застряла в нижней части турнирной таблицы и занимает 12-е место. В Лиге чемпионов каталонцы идут без потерь.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Клеман Ленгле
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
23 Ноября 2020, 16:58

В следующем году....

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