Ленгле: «Мы всё ещё можем выиграть Ла Лигу»

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле не считает, что его команда выбыла из чемпионской гонки после провального старта в сезоне 2020/21.

- Мы всё ещё можем выиграть Ла Лигу. Впереди много матчей и очков на кону. Если мы опустим головы, это будет непрофессионально и неуважительно к болельщикам. Нужно перевернуть ситуацию, - об этом Ленгле заявил на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

После поражения от мадридского «Атлетико» «Барселона» с 11 очками в 8 матчах застряла в нижней части турнирной таблицы и занимает 12-е место. В Лиге чемпионов каталонцы идут без потерь.