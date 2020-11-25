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Месси: «Марадона оставляет нас, но не уходит, потому что он вечен»

25 Ноября 2020, 21:20,

Global Look Press

Лучшие футболисты современного футбола отдали должное Диего Марадоне, который сегодня ушёл из жизни.

- Очень грустный день для всех аргентинцев и футбольного мира. Диего Марадона оставляет нас, но не уходит, потому что он вечен, - написал форвард «Барселоны» Лионель Месси в Инстаграме. - Я храню все прекрасные моменты, которые пережил вместе с ним, и хочу воспользоваться возможностью выразить соболезнования его семье и друзьям. Покойся с миром.

Напомним, что по ходу своей футбольной карьеры Месси не раз выражал восхищение своим великим соотечественником.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лионель Месси, Диего Марадона
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