Травма Лукаку может оказаться более серьёзной, чем предполагалось

Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку пока не готов к возвращению на поле.

Бельгиец пропустил недавний поединок Лиги Европы против «Брайтона» из-за проблем с бедром. Хотя рулевой римлян Даниэле де Росси заявлял, что 30-летний форвард не травмирован и всего лишь нуждается в отдыхе, проблема может оказаться более серьёзной, чем ожидалось. Как сообщает Football Italia, Лукаку рискует не сыграть и в предстоящем матче Серии А против «Сассуоло» (17 марта). О дате возвращения в строй лидера атаки «волков» пока не сообщается.

Ромелу Лукаку возглавляет список лучших бомбардиров «Ромы» в текущем сезоне с 17 забитыми мячами в 34 встречах.