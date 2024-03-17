Лукаку – в основе «Ромы» на матч Серии А

В воскресенье «Рома» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Сассуоло». Главный тренер «волков» Даниэле де Росси принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Свилар, Карсдорп, Кристанте, Пеллегрини, Льоренте, Паредес, Ауа, Манчини, Спинаццола, Лукаку, Эль-Шаарави.

Матч между «Ромой» и «Сассуоло» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

На текущий момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.