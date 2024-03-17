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Чемпионат Италии. Серия А

Лукаку – в основе «Ромы» на матч Серии А

17 Марта 2024 • 19:07 Комментировать
Рома
0:0
Сассуоло
1 1.45 X 4.80 2 7.30
1-й тайм

В воскресенье «Рома» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Сассуоло». Главный тренер «волков» Даниэле де Росси принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Свилар, Карсдорп, Кристанте, Пеллегрини, Льоренте, Паредес, Ауа, Манчини, Спинаццола, Лукаку, Эль-Шаарави.

Матч между «Ромой» и «Сассуоло» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

На текущий момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома

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РОМА САССУОЛО
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