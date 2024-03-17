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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» победила, забив один гол в ворота «Сассуоло»

17 Марта 2024 • 21:56 Комментировать
Рома
1:0
Сассуоло
окончен

В 29-м туре Серии А «Рома» принимала аутсайдеров из «Сассуоло», и игра получилась напряжённой, несмотря на разницу в классе. В первой половины было два момента - в дебюте с левого угла штрафной Леонардо Спинаццола навесил на Ромелу Лукаку, который головой пробил рядом с ближней штангой. В концовке справа Лоренцо Пеллегрини доставил мяч в штрафную, а бельгийский форвард снова не попал. На 50-й минуте Пеллегрини дальним ударом вколотил мяч в угол ворот - 1:0. У гостей Урош Рачич стрельнул с линии штрафной - вратарь надежен. Лукаку и ногой пробил мимо ворот в хорошей ситуации. В следующей атаке Томмазо Бальданци почти в упор атаковал - парировано. Срезка от Диего Льоренте у ворот «волков», мяч между ногой голкипера полетел в штангу, Маттиа Вити тут же бил в упор - выше.

«Рома» победила и идет на пятом месте, соперник - предпоследний.

Протокол игры  
Рома1:0Сассуоло
(1:0) Пеллегрини Лоренцо50'  
Свилар МилеКарсдорп Рик 70' (Челик Зеки ( 70') Манчини ДжанлукаЛьоренте ДиегоСпинаццола Леонардо 37' (Анхелиньо Хосе ( 37') Кристанте БрианПаредес ЛеандроПеллегрини Лоренцо  59'Ауа Уссем 70' (Бальданци Томмазо ( 70') Лукаку Ромелу 86' (Хёйсен Дин ( 86') Эль-Шаарави Стефан 86' (Азмун Сердар ( 86'  89')
Запасные: Боер ПьетроЗалевски НиколаПатрисиу РуйБове ЭдоардоАбрахам ТэммиН'Дика ЭванПисилли НикколоКошта Жоау
Консильи АндреаПедерсен Маркус IIЭрлич Мартин  90'Феррари ДжанмаркоВити Маттиа 86' (Нето Руан ( 86') Рачич Урош 79' (Мулаттьери Самуэле ( 79') Обьянг Педро 72' (Болока Даниэль ( 72') Энрике МатеусДефрель Грегоре 72' (Вольпато Кристиан ( 72') Пинамонти Андреа 79' (Байрами Недим ( 79') Лорьенте Арман
Запасные: Пеголо ДжанлукаСейде Эмиль КонрадсенЛипани ЛукаКраньо АлессиоКумбулла МарашМиссори Филиппо
17 марта. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Сассуоло

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