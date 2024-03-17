«Рома» победила, забив один гол в ворота «Сассуоло»

В 29-м туре Серии А «Рома» принимала аутсайдеров из «Сассуоло», и игра получилась напряжённой, несмотря на разницу в классе. В первой половины было два момента - в дебюте с левого угла штрафной Леонардо Спинаццола навесил на Ромелу Лукаку, который головой пробил рядом с ближней штангой. В концовке справа Лоренцо Пеллегрини доставил мяч в штрафную, а бельгийский форвард снова не попал. На 50-й минуте Пеллегрини дальним ударом вколотил мяч в угол ворот - 1:0. У гостей Урош Рачич стрельнул с линии штрафной - вратарь надежен. Лукаку и ногой пробил мимо ворот в хорошей ситуации. В следующей атаке Томмазо Бальданци почти в упор атаковал - парировано. Срезка от Диего Льоренте у ворот «волков», мяч между ногой голкипера полетел в штангу, Маттиа Вити тут же бил в упор - выше.

«Рома» победила и идет на пятом месте, соперник - предпоследний.