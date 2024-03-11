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Чемпионат Италии. Серия А

Де Росси объяснил замену Дибалы

11 Марта 2024 • 02:00 Комментировать
Рома
...
Сассуоло
17.03 20:00

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси рассказал, почему заменил Пауло Дибалу в матче против «Фиорентины» (2:2).

Аргентинский нападающий покинул поле на 73-й минуте, когда римляне уступали в счёте (1:2). Гости смогли уйти от поражений в концовке встречи.

После завершения игры журналисты поинтересовались у наставника «волков», связана ли замена Дибалы с очередной травмой.

«Пауло провёл отличный матч, он опускался назад, чтобы помогать строить игру. Мы заменили его, потому что он почувствовал усталость. Не думаю, что у него есть какое-то повреждение», – сказал в интервью DAZN де Росси.

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Рома Даниэле Де Росси Пауло Дибала ещё теги

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РОМА САССУОЛО
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