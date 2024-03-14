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Netflix анонсировал выход документального сериала о Моуринью

14 Марта 2024 • 23:05 Комментировать
Рома
...
Сассуоло
17.03 20:00

Стриминговый сервис Netflix объявил о выпуске документального многосерийного фильма о португальском специалисте Жозе Моуринью, который является одним из титулованных в своей профессии.

Данный сериал об экс-наставнике «Челси», «Интера», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» зрители увидят в 2025 году.

Стоит отметить, что в сейчас тренер находится без работы, так как недавно был уволен из итальянской «Ромы» из-за неудовлетворительных результатов.

За свою карьеру Моуринью дважды побеждал в Лиге чемпионов, становился победителем Кубка УЕФА, Лиги Европы и Лиги конференций. Также он является чемпионом Испании и двукратным победителем первенства Португалии.



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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью

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