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Чемпионат Италии. Серия А

Де Росси рассказал о состоянии Дибалы и Лукаку

14 Марта 2024 • 00:31 Комментировать
Брайтон
...
Рома
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Через 21 ч. 54 мин.

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси поделился мыслями в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Брайтона».

Римляне, вероятно, будут вынуждены обойтись сразу без двух звёзд атаки – Пауло Дибалы и Ромелу Лукаку. Аргентинец был заменён из-за усталости в недавнем матче Серии А против «Фиорентины», а бельгиец в настоящий момент травмирован.

«Дибала уже чувствует себя хорошо, а Лукаку уже на протяжении нескольких месяцев испытывает проблемы с бедром, которые иногда обостряются.

Какую бы команду мы ни выставили, мы обязаны провести хороший матч. Уверен, мы сможем сыграть и без Дибалы с Лукаку, если придётся. Я ещё не принял решение по составу», – приводит журналист Альфредо Педулла слова де Росси.

В первой встрече «Рома» разгромила «Брайтон» со счётом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
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