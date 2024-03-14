Де Росси рассказал о состоянии Дибалы и Лукаку

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси поделился мыслями в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Брайтона».

Римляне, вероятно, будут вынуждены обойтись сразу без двух звёзд атаки – Пауло Дибалы и Ромелу Лукаку. Аргентинец был заменён из-за усталости в недавнем матче Серии А против «Фиорентины», а бельгиец в настоящий момент травмирован.

«Дибала уже чувствует себя хорошо, а Лукаку уже на протяжении нескольких месяцев испытывает проблемы с бедром, которые иногда обостряются.

Какую бы команду мы ни выставили, мы обязаны провести хороший матч. Уверен, мы сможем сыграть и без Дибалы с Лукаку, если придётся. Я ещё не принял решение по составу», – приводит журналист Альфредо Педулла слова де Росси.

В первой встрече «Рома» разгромила «Брайтон» со счётом 4:0.