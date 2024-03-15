​Уэлбек: «Мы можем гордиться своим сезоном в Европе»

Английский «Брайтон» обыграл «Рому», но не смог пройти в следующий раунд Лиги Европы, так как в первом матче «чайки» пропустили аж четыре гола. В этот раз автором единственного мяча «Брайтона» стал Данни Уэлбек, он отличился на 37-й минуте матча. После игры нападающий прокомментировал события матча:

- Все мы дали на поле всё, что было можно. Но после первого матча все было сложно. Сейчас трудно принять это поражение. Все мы поплатились за первый матч. Мы добились победы перед своими фанатами, но ее, конечно же, было недостаточно. Считаю, что мы можем гордиться своим выступлением в Европе, - цитирует слова Уэлбека BBC Sport.