​«Брайтон» обыграл «Рому», но дальше идут итальянцы

Английский «Брайтон» не смог отыграться после крупного поражения в первом матче от «Ромы», хотя команде Роберто де Дзерби и удалось забить гол в первом тайме. Это сделал Данни Уэлбек, который красиво отправил мяч в девятку ворот «Ромы».

Но развить успех не удалось, хотя во втором тайме у хозяев были очень хорошие таймы, а потому дальше идет «Рома» - победитель Лиги конференций в 2022 году.