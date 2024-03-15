​«Брайтон» обыграл «Рому», но дальше идут итальянцы

Английский «Брайтон» не смог отыграться после крупного поражения в первом матче от «Ромы», хотя команде Роберто де Дзерби и удалось забить гол в первом тайме. Это сделал Данни Уэлбек, который красиво отправил мяч в девятку ворот «Ромы».
Но развить успех не удалось, хотя во втором тайме у хозяев были очень хорошие таймы, а потому дальше идет «Рома» - победитель Лиги конференций в 2022 году.
Протокол игры
|(1:0) Уэлбек Данни37'
Вербрюгген Барт•Лемпти Тарик 31'61' (Фергюсон Эван (61') •Ван Хекке Ян-Поль•Данк Льюис•Эступиньян Первис 40'61' (Роша Игор II (61') •Гросс Паскаль•Гилмор Билли85' (Балеба Карлос (85') •Адингра Симон•Лаллана Адам53' (Фати Ансу (53') •Энсисо Хулио53' (Буонанотте Факундо (53') •Уэлбек Данни
Свилар Миле• 45'Челик Зеки•Манчини Джанлука• 13'Н'Дика Эван• 36'Спинаццола Леонардо•Бове Эдоардо•Кристанте Бриан•Пеллегрини Лоренцо• 40'Бальданци Томмазо83' (Ауа Уссем (83') •Азмун Сердар90' (Кошта Жоау (90') •Залевски Никола73' (Льоренте Диего (73') 86'
14 марта. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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