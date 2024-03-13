Де Дзерби высказался о возможном камбэке в Лиге Европы после 0:4

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби высказался перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы». Первую игру в Италии «чайки» проиграли со счётом 0:4.

«Что нужно, чтобы отыграться? Нужно забивать. В последних играх мы не забивали много, но создавали много шансов. Нам нужно сосредоточиться на улучшении, чтобы создавать больше возможностей для взятия ворот. Моя работа – помочь игрокам создавать моменты, ведь на поле выйдут они.

Есть ли у меня опыт камбэков? Когда я был в «Фодже», мы проиграли первый матч 1:5 или 2:5, а потом выиграли 6:1. Но это совсем другая история. «Рома» - серьёзная команда, которая находится в хорошей форме. Я смотрел их последние матчи, они заслуживают результатов, которых добиваются», - сказал де Дзерби на пресс-конференции.