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Азмун выйдет в стартовом составе «Ромы» на матч Лиги Европы с «Брайтоном»

14 Марта 2024 • 22:16 Комментировать
Брайтон
1:0
Рома
1 1.73 X 4.20 2 4.50
перерыв

Пресс-служба итальянской «Ромы» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящей встрече с «Брайтоном».

Стоит сказать, что в основном составе «Ромы» оказался форвард Сердар Азмун, известный российским болельщикам по выступлениям за «Зенит».

Полностью стартовый состав «Ромы» выглядит следующим образом: Свилар (вр), Кристанте, Н’Дика, Пеллегрини, Азмун, Челик, Манчини, Бальданци, Спинаццола, Бове, Залевски.

Матч 1/8 финала Лиги Европы «Брайтон» - «Рома» состоится сегодня, 14 марта. Начало встречи запланировано на 23:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.

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Евро-Футбол.Ру,
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