Азмун выйдет в стартовом составе «Ромы» на матч Лиги Европы с «Брайтоном»

Пресс-служба итальянской «Ромы» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящей встрече с «Брайтоном».

Стоит сказать, что в основном составе «Ромы» оказался форвард Сердар Азмун, известный российским болельщикам по выступлениям за «Зенит».

Полностью стартовый состав «Ромы» выглядит следующим образом: Свилар (вр), Кристанте, Н’Дика, Пеллегрини, Азмун, Челик, Манчини, Бальданци, Спинаццола, Бове, Залевски.

Матч 1/8 финала Лиги Европы «Брайтон» - «Рома» состоится сегодня, 14 марта. Начало встречи запланировано на 23:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.