Берарди повторил достижение Лаутаро Мартинеса в Серии А

Вингер «Сассуоло» Доменико Берарди уже много лет радует болельщиков клуба своей результативностью.

29-летний игрок отличился в матче восьмого тура Серии А против «Лечче», реализовав пенальти на 22-й минуте. Этот гол стал для итальянца пятым в шести поединках нынешней кампании. Таким образом, как отмечает Opta, Берарди – лишь второй после Лаутаро Мартинеса («Интер») футболист, забивший пять или больше голов в каждом из последних шести розыгрышей Серии А.

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая онлайн-трансляция матча «Лечче» против «Сассуоло». Точный удар Берарди остаётся единственным к моменту ухода команд на перерыв.