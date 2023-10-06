Карневали: «Удивительно, что ни один топ-клуб до сих пор не приблизился к подписанию Берарди»

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали рассказал о важности для клуба вингера Доменико Берарди.

Как известно, 29-летний футболист мог оказаться в «Ювентусе» минувшим летом, но руководство «нероверди» не устроили условия, предложенные «старой синьорой».

«Для нас очень важно удержать Берарди, ведь речь идёт о настоящем чемпионе. Меня удивляет, что за все эти годы к его подписанию не приблизился ни один топ-клуб. Прошедшим летом его хотел приобрести «Ювентус», но сделка не состоялась, поскольку этот игрок нам очень нужен», – приводит инсайдер Николо Скира слова Карневали.

В текущем сезоне Доменико Берарди отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей в пяти матчах за «Сассуоло».