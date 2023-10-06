«Лечче» не смог дожать «Сассуоло»

В восьмом туре Серии А встретились середняки «Лечче» с «Сассуоло». Гостевая команда, недавно обыгравшая «Ювентус» с «Интером», не имела перевеса и довольствовалась набранным очком. На экваторе первого тайма «Сассуоло» повел, это Доменико Берарди с 11-метровой отметки пробил по центру, а вратарь упал в сторону. Никола Крстович едва не сравнял счет, но его удар головой пришелся в штангу. Еще момент у хозяев, и Федерико Баскиротто головой пробил мимо. Только возобновилась игра после перерыва, как Крстович сравнял счет. Марин Погранчич атаковал в выгодной ситуации - промах.

Ничья 1:1, «Лечче» с 12 очками остается седьмым, соперник идет следом с 10 баллами.