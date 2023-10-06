«Лечче» не смог дожать «Сассуоло»

В восьмом туре Серии А встретились середняки «Лечче» с «Сассуоло». Гостевая команда, недавно обыгравшая «Ювентус» с «Интером», не имела перевеса и довольствовалась набранным очком. На экваторе первого тайма «Сассуоло» повел, это Доменико Берарди с 11-метровой отметки пробил по центру, а вратарь упал в сторону. Никола Крстович едва не сравнял счет, но его удар головой пришелся в штангу. Еще момент у хозяев, и Федерико Баскиротто головой пробил мимо. Только возобновилась игра после перерыва, как Крстович сравнял счет. Марин Погранчич атаковал в выгодной ситуации - промах.
Ничья 1:1, «Лечче» с 12 очками остается седьмым, соперник идет следом с 10 баллами.
Протокол игры
|22'Берарди Доменико (0:1)
|(1:1) Крстович Никола48'
Фальконе Владимиро•Жендре Валентен•Понграчич Марин•Баскиротто Федерико•Галло Антонино65' (Доргу Патрик (65') •Каба Мохамед•Рамадани Юльбер•Рафья Хамза 44'63' (Уден Реми (63') •Алмквист Понтус86' (Сансоне Никола (86') •Крстович Никола 72'86' (Пикколи Роберто (86') •Стрефецца Габриэль
Консильи Андреа•Педерсен Маркус Гольмгрен• 43'Эрлич Мартин81' (Обьянг Педро (81') •Феррари Джанмарко• 80'Винья Матиас•Болока Даниэль• 1'Рачич Урош81' (Нето Руан (81') •Берарди Доменико•Кастильехо Самуэль64' (Дефрель Грегоре (64') •Лорьенте Арман•Пинамонти Андреа64' (Байрами Недим (64')
06 октября. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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