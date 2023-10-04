«Ювентус» ищет альтернативу Берарди, среди вариантов – игрок донецкого «Шахтёра»

Туринский «Ювентус» почти смирился с тем, что не сможет приобрести у «Сассуоло» полузащитника Доменико Берарди. По информации от Tuttojuve, «старая синьора» определила двух футболистов в качестве альтернативы итальянцу.

«Ювентус» рассматривает возможность приобретения полузащитника Андреа Кольпани из «Монцы». Ещё одним вариантом является хавбек донецкого «Шахтёра» Георгий Судаков. 21-летний украинец в этом сезоне отметился двумя голами в пяти поединках чемпионата. Что касается Кольпани, на счету Андреа три забитых мяча в семи турах итальянской Серии А.

Напомним, «Ювентус» летом отказался покупать Берарди за 35 миллионов евро.