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«Шахтёр» победил в Бельгии, проиграв первый тайм со счётом 0:2

04 Октября 2023 • 21:39 Комментировать
Антверпен
2:3
Шахтёр Донецк
окончен

«Антверпену» и «Шахтёру» предсказывают борьбу за третье место в группе Н. Если так и будет в итоге, то «горняки» сегодня сделали солидный шаг к Лиге Европы. При этом начало игры было для них неудачным. На третьей минуте потеря мяча на своей половине поля, передача, и Арбнор Муйя поразил дальний нижний угол ворот. У гостей в первом тайме был только один момент, когда Даниил Сикан получил передачу вдоль штрафной, и его удар блокировал защитник. А вот соперник забил снова - проникающий пас на Мишеля-Анже Баликвиша, который в касание перебросил голкипера - 2:0.

Сразу после перерыва Георгий Судаков получил мяч в штрафной и запустил его в штангу. Тут же Егор Назарина проверил голкипера, череда рикошетов, и Сикан головой направил мяч в сетку. Николай Матвиенко у ленточки блокировал опасный удар противника, а в ответ гол. Сикан заработал опасный штрафной удар. Нестареющий Ракицкий сильно пробил в дальнюю часть ворот, и мяч от соперника срикошетил в другой угол - 2:2. Геннадий Зубков упал в штрафной, но свисток арбитра не прозвучал, Назарина у лицевой подхватил мяч и прострелил на пустые ворота на Сикана - 2:3. В оставшееся время голкипер Дмитрий Ризнык блистал мастерством, а его команда победила и настигла лидеров - «Барселону» и «Порту».

Протокол игры  
Антверпен2:3Шахтёр Донецк
(1:0) Муйя Арбнор3'  
(2:0) Баликвиша Мишель-Анже34'  
  48'Сикан Даниил (2:1)
  71'Ракицкий Ярослав (2:2)
  76'Сикан Даниил (2:3)
Бутез ЖанБатай ЙеллеАлдервейрельд Тоби  90'Кулибали СумайлаВейндал Оуэн 83' (Иленикена Джордж ( 83') Эккеленкамп Юрген 74' (Валенсия Энтони ( 74') Вермирен АртурКейта Мандела  12' 83' (Юсуф Альхассан ( 83') Муйя Арбнор 88' (Ван Ден Босх Зено ( 88') Янссен Винсент  37'Баликвиша Мишель-Анже
Запасные: Де Волф ОртвинЛамменс СеннеЭджуке ЧидераКерк Джирано
Ризнык ДмитрийКонопля Ефим  36'Ракицкий Ярослав  66'Матвиенко НиколайАзаров ИраклийСтепаненко ТарасЗубков АлександрНазарина ЕгорСудаков ГеоргийКрыськив ДмитрийСикан Даниил  83' 87' (Швед Марьян ( 87')
Запасные: Козик ЭдуардКелси КевинЭгиналдо де Соуза ЛемосКастильо ДенилБондаренко АртёмКащук АлексейОчеретько ОлегЧигринский ДмитрийГочолеишвили ГиоргиДисмас НоватусРудько Артур
04 октября. Стадион "Босуил".

 

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