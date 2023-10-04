«Шахтёр» победил в Бельгии, проиграв первый тайм со счётом 0:2

«Антверпену» и «Шахтёру» предсказывают борьбу за третье место в группе Н. Если так и будет в итоге, то «горняки» сегодня сделали солидный шаг к Лиге Европы. При этом начало игры было для них неудачным. На третьей минуте потеря мяча на своей половине поля, передача, и Арбнор Муйя поразил дальний нижний угол ворот. У гостей в первом тайме был только один момент, когда Даниил Сикан получил передачу вдоль штрафной, и его удар блокировал защитник. А вот соперник забил снова - проникающий пас на Мишеля-Анже Баликвиша, который в касание перебросил голкипера - 2:0.

Сразу после перерыва Георгий Судаков получил мяч в штрафной и запустил его в штангу. Тут же Егор Назарина проверил голкипера, череда рикошетов, и Сикан головой направил мяч в сетку. Николай Матвиенко у ленточки блокировал опасный удар противника, а в ответ гол. Сикан заработал опасный штрафной удар. Нестареющий Ракицкий сильно пробил в дальнюю часть ворот, и мяч от соперника срикошетил в другой угол - 2:2. Геннадий Зубков упал в штрафной, но свисток арбитра не прозвучал, Назарина у лицевой подхватил мяч и прострелил на пустые ворота на Сикана - 2:3. В оставшееся время голкипер Дмитрий Ризнык блистал мастерством, а его команда победила и настигла лидеров - «Барселону» и «Порту».