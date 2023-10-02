​Глава департамента судейства РФС Мажич будет работать на матче команды с Украины

Милорад Мажич, который в Российском футбольном союзе возглавляет департамент судейства, получил назначение на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между бельгийским «Антверпеном» и украинским «Шахтёром».

На матче «Антверпен» - «Шахтёр» Мажич будет выполнять функции инспектора.

Игра между «Антверпеном» и «Шахтёром» пройдёт в Бельгии в среду, 4 октября. Любопытно, что в этот день пройдут пять матчей пятого тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ.

Отметим, что Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС в конце июня текущего года.