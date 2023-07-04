«Ювентус» рассматривает возможность трансфера правого защитника мадридского «Атлетико» Науэля Молины.

Главный тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри лично заинтересован в приглашении аргентинца – итальянский специалист уже обратился к руководству своего клуба с целью начать работу над переходом, докладывает Marca. Примечательно, что отступные, прописанные в контракте 25-летнего футболиста с «матрасниками», составляют 90 млн евро.

Науэль Молина перебрался в «Атлетико» в июле 2022 года из итальянского «Удинезе» за 20 млн евро. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 35 млн евро.