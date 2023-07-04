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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» игрока «Атлетико» слухи

04 Июля 2023 • 22:59 Комментировать
Атлетико М
...
Гранада
13.08 18:00

«Ювентус» рассматривает возможность трансфера правого защитника мадридского «Атлетико» Науэля Молины.

Главный тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри лично заинтересован в приглашении аргентинца – итальянский специалист уже обратился к руководству своего клуба с целью начать работу над переходом, докладывает Marca. Примечательно, что отступные, прописанные в контракте 25-летнего футболиста с «матрасниками», составляют 90 млн евро.

Науэль Молина перебрался в «Атлетико» в июле 2022 года из итальянского «Удинезе» за 20 млн евро. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 35 млн евро.

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Ювентус Атлетико Мадрид Массимилиано Аллегри Науэль Молина трансферы футбола - лето 2023
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