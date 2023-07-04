Форвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората попал в сферу интересов «Аль-Иттифака».

Руководство саудовского клуба намерено усилить состав звёздными игроками после назначения Стивена Джеррарда на пост главного тренера. Прежде уже сообщалось об намерении «Аль-Иттифака» приобрести у «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо. Как информирует MailSport, ряды коллектива Джеррарда может усилить и другой именитый игрок – Альваро Мората, на которого также претендует «Милан».

Контракт 30-летнего испанца с «Атлетико» истекает по окончании сезона-2023/24. Трансферная стоимость нападающего оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.