Агуэро рассказал о своём отношении к «Реалу»

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о том, как относится к мадридскому «Реалу».

Аргентинец выступал сразу за два клуба, являющихся заклятыми соперниками «сливочных», – мадридский «Атлетико» и «Барселону». Несмотря на это, как признался сам экс-форвард, ненависти к «Реалу» он не испытывает: «Моё отношение к «Реалу»? Болельщики этого клуба думают, что я действительно ненавижу «Реал», но это не так. Я не испытываю ненависти. Да, я фанат «Барселоны» и «Атлетико», но это не значит, что я должен ненавидеть «Реал», – цитируют испанские СМИ Агуэро, завершившего карьеру в конце 2021 года, будучи игроком «Барселоны».