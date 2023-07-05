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Агуэро рассказал о своём отношении к «Реалу»

05 Июля 2023 • 02:50 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
13.08 18:00

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о том, как относится к мадридскому «Реалу».

Аргентинец выступал сразу за два клуба, являющихся заклятыми соперниками «сливочных», – мадридский «Атлетико» и «Барселону». Несмотря на это, как признался сам экс-форвард, ненависти к «Реалу» он не испытывает: «Моё отношение к «Реалу»? Болельщики этого клуба думают, что я действительно ненавижу «Реал», но это не так. Я не испытываю ненависти. Да, я фанат «Барселоны» и «Атлетико», но это не значит, что я должен ненавидеть «Реал», – цитируют испанские СМИ Агуэро, завершившего карьеру в конце 2021 года, будучи игроком «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Барселона Серхио Агуэро
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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